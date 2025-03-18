Kanserle mücadele eden Nursel Ergin o eleştirilere ateş püskürdü: Kiramı siz mi ödeyeceksiniz?

"Ben 1 yıldır istesem her bir günümü paylaşır konuştururdum kendimi. Ben ekran yüzüyüm. Mesaj kutum acı çeken, çaresiz hisseden, benden motivasyon isteyen hastalardan gelen yardım çığlıklarıyla dolu. Benim misyonum bu beğenseniz de yapamadığınız için kıskansanız da ben güçlü bir kadınım. Ben çalışmayayım mı, siz mi ödeyeceksiniz kira mı, çocuğuma siz mi bakacaksınız?