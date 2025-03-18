Kanserle mücadele eden Nursel Ergin o eleştirilere ateş püskürdü: Kiramı siz mi ödeyeceksiniz?
Katıldığı yarışma programıyla ünlenen ve kariyerine sunuculukla devam eden Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde 8 aydır kanserle mücadele ettiğini açıklamıştı. Ergin'e sosyal medyadan kendisine gelen 'program öncesi reklam yapıyor' eleştirilerine de sert tepki gösterdi. Ergin "Ben çalışmayayım mı, siz mi ödeyeceksiniz kira mı, çocuğuma siz mi bakacaksınız?" dedi.
HABER MERKEZİ
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'Var mısın Yok musun?' yarışma programı ile ünlenen ve sonrasında sunduğu programlarla adından söz ettiren sunucu Nursel Ergin, geçtiğimiz haftalarda 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı.
44 yaşındaki Nursel Ergin, hastalıkla ilgili teşhis sürecini şu sözlerle anlatmıştı:
"Ben doktora gittim. Muayenede hemen anlaşıldı. Biyopsi yapılmaya karar verildi. Çok acıtan ağrılı bir işlem, aslında o sonucu beklemek çok kötü bir his… Çok güzel sonuçlarla karşılaşmadım. Rahimden sonra yaşadığım ikinci şok mememdekiydi. Aslında ilk duyduğumda 'tedaviye ihtiyacım olmayabilir' diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; '6 seans kemoterapi' denildi.
Bana süreçle ilgili bilgiler verildi. İlk kemoterapiye girdiğimde, meditasyon müziği koydum ve şöyle düşündüm bu beni iyileştirecek bir şifa... Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç bu süre kendinizi sağlam hazırlamanız gerekiyor"
"HEP EMPATİ KURARIM"
6 seans kemoterapi tedavisi gören ve yeniden ekranlara dönen Nursel Ergin, kendisine gelen 'program öncesi reklam yapıyor' gibi yorumlara ise ateş püskürdü. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sözüm meclisten dışarı. Hayat ne güzel öğretiyor anlayana. Teklif susmuyor istesem her gün bir program da ya da mecra da olurum. Benim yolum bir tane, en çok kalbime güvenirim. Hep iyiliği seçerim hayatımda kendimden daha çok başkalarının mutluluğunu düşünür hep empati kurarım"
"Ben 1 yıldır istesem her bir günümü paylaşır konuştururdum kendimi. Ben ekran yüzüyüm. Mesaj kutum acı çeken, çaresiz hisseden, benden motivasyon isteyen hastalardan gelen yardım çığlıklarıyla dolu. Benim misyonum bu beğenseniz de yapamadığınız için kıskansanız da ben güçlü bir kadınım. Ben çalışmayayım mı, siz mi ödeyeceksiniz kira mı, çocuğuma siz mi bakacaksınız?
Ekrana geri döndüğüm ve tedavim devam ettiği için paylaşmak zorunda kaldım. Gelen 'teşekkür' mesajlarını mı paylaşayım. Yolda birinin düştüğünü görse kafasını çeviren kuş beyinliler yüreksizler! Bu yaşadığım süreç devam ediyor geri zekâlılar! Beddua edenler kötü konuşanlar ne düşünüyorsanız kalbinizle nafakalının.
Yine anlamayacağınızı biliyorum ama yazıyorum işte. Gerçek bilgi paylaşmayan bir insanın hastalığını bile kötü niyetle paylaşanlar sözüm en çok size anladınız siz beni... Ne düşünüyorsanız Allah size 10 katını versin."