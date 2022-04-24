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Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram'ın son hali görenleri şoke etti
Yeşilçam'ın sevilen fillmlerinden Kapıcılar Kralı, hala en sevilen filmler arasında sevilerek izleniyor. Filmde Seyit'in oğlu İbram karakterine hayat veren Hüsnü Yıldız ise son hali görenleri şoke etti.
Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 20:06Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 20:12
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Efsane film Kapıcılar Kralı'ndaki çocuk oyuncu İbram'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte çocuk oyuncuların şimdiki halleri...
Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.