Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram'ın son hali görenleri şoke etti

Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram'ın son hali görenleri şoke etti

Yeşilçam'ın sevilen fillmlerinden Kapıcılar Kralı, hala en sevilen filmler arasında sevilerek izleniyor. Filmde Seyit'in oğlu İbram karakterine hayat veren Hüsnü Yıldız ise son hali görenleri şoke etti.