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Haberler Galeri Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram'ın son hali görenleri şoke etti

Kapıcılar Kralı'nda Seyit'in oğlu İbram'ın son hali görenleri şoke etti

Yeşilçam'ın sevilen fillmlerinden Kapıcılar Kralı, hala en sevilen filmler arasında sevilerek izleniyor. Filmde Seyit'in oğlu İbram karakterine hayat veren Hüsnü Yıldız ise son hali görenleri şoke etti.

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 20:06 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 20:12
Kapıcılar Kralı’nda Seyit’in oğlu İbram’ın son hali görenleri şoke etti

Efsane film Kapıcılar Kralı'ndaki çocuk oyuncu İbram'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte çocuk oyuncuların şimdiki halleri...

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Kapıcılar Kralı’nda Seyit’in oğlu İbram’ın son hali görenleri şoke etti

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Kapıcılar Kralı’nda Seyit’in oğlu İbram’ın son hali görenleri şoke etti

Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ı görenleri şaşkına çevirdi!

Kapıcılar Kralı’nda Seyit’in oğlu İbram’ın son hali görenleri şoke etti

Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"

Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.

Kapıcılar Kralı’nda Seyit’in oğlu İbram’ın son hali görenleri şoke etti

Kapıcı Seyit'in (Kemal Sunal) oğlu İbram'ın canlandıran Hüsnü Yıldız ile ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.

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