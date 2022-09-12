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Haberler Galeri Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'dan Dizi TV'ye özel açıklamalar

Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'dan Dizi TV'ye özel açıklamalar

Pazar günleri Atv'de ekranlara gelen Dizi TV, yeni sezona bomba gibi başlayan 'Kardeşlerim'in Doruk Atakul'u Onur Seyit Yaran ile her zaman spor yaptığı salonda buluştu. Yakışıklı oyuncu Dizi TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:19 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:25
Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’dan Dizi TV’ye özel açıklamalar

Hayran kitlesiyle son zamanların en merak edilen oyuncuları arasında yer alan yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, hakkında merak edilen sorulara samimiyetle cevap verdi.

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Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’dan Dizi TV’ye özel açıklamalar

Sağlıklı yaşam tüyoları, sporun hayatına katkısı ve fit bir vücuda sahip olmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’dan Dizi TV’ye özel açıklamalar

Sevilen oyuncuların röportajları, dizilerden ve programlardan önemli anların yer aldığı haber turları, birbirinden özel haberlerin olduğu Dizi TV Pazar günleri Atv'de!

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’dan Dizi TV’ye özel açıklamalar

Kardeşlerim cumartesi günü saat 20.00'de yeni bölümüyle Atv'de!

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