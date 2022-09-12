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Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'dan Dizi TV'ye özel açıklamalar
Pazar günleri Atv'de ekranlara gelen Dizi TV, yeni sezona bomba gibi başlayan 'Kardeşlerim'in Doruk Atakul'u Onur Seyit Yaran ile her zaman spor yaptığı salonda buluştu. Yakışıklı oyuncu Dizi TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:19Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:25
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Hayran kitlesiyle son zamanların en merak edilen oyuncuları arasında yer alan yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, hakkında merak edilen sorulara samimiyetle cevap verdi.