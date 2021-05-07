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Haberler Galeri Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı!

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı!

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, yürek yakan hikayesiyle izleyiciden tam puan aldı. Aniden anne ve babasını kaybeden 4 kardeşin hikayesinin anlatıldığı Kardeşlerim, ekranlarda fırtınalar estirirken dizinin genç oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden oldu. Diziye oyunculuğuyla damga vuran Onur Seyit Yaran, özel hayatıyla mercek altına alındı. Dizide lise öğrencisi Doruk karakterine hayat veren Best Model birincisi Yaran'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2021 Cuma 14:38 Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2021 Cuma 14:38
Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı!

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Onur karakterindeki performansıyla adından söz ettiren Onur Seyit Yaran, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Onur Seyit Yaran ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı!

Su Burcu Yazgı Coşkun - 15 Nisan 2004

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı!

Müge Anlı - 19 Aralık 1973

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı!

Fahriye Evcen - 4 Haziran 1986

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran’ın yaşı herkesi şaşırttı!

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991

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