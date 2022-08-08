  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Kaz Dağları'ndaki Hande Erçel'den piknik paylaşımı

Kaz Dağları'ndaki Hande Erçel'den piknik paylaşımı

Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen aynı zamanda sıkça konuşulan ünlü oyuncu Hande Erçel, rotasını Kaz Dağları'na çevirdi. Tatilde olan güzel oyuncu, Kaz Dağları'nda piknik yaptığı anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 15:36 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 16:15
Kaz Dağları’ndaki Hande Erçel’den piknik paylaşımı

Hande Erçel, bu kez rotasını Kaz Dağları'na çevirdi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyüne giden Erçel, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kaz Dağları’ndaki Hande Erçel’den piknik paylaşımı

Bol bol dinlenen ünlü oyuncu, piknik yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Kaz Dağları’ndaki Hande Erçel’den piknik paylaşımı

O paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaz Dağları’ndaki Hande Erçel’den piknik paylaşımı

'ÇOK GÜZELSİN ÇOK'

Yeşil büstiyerini beyaz bir pantolonla kombinleyen Erçel'e, kısa sürede; "Çok güzelsin çok", "Hem güzel hem fotojenik", "Bayıldım" gibi yorumlar ve binlerce beğeni geldi.

Kaz Dağları’ndaki Hande Erçel’den piknik paylaşımı

Öte yandan, bir dizide başrolleri paylaşan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ile Kerem Bürsin sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.

  • SON DAKİKA