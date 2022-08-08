Kaz Dağları’ndaki Hande Erçel’den piknik paylaşımı

Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen aynı zamanda sıkça konuşulan ünlü oyuncu Hande Erçel, rotasını Kaz Dağları'na çevirdi. Tatilde olan güzel oyuncu, Kaz Dağları'nda piknik yaptığı anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 15:36Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 16:15
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Hande Erçel, bu kez rotasını Kaz Dağları'na çevirdi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyüne giden Erçel, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.