  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci'den ilk görüntüler geldi

Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci'den ilk görüntüler geldi

Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi. Oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan oyuncu Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Deveci'nin hastaneden ilk görüntüleri gelirken, oyuncunun son sağlık durumu da merak ediliyor. İşte Sergen Deveci'nin son görüntüleri ve sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 09:59 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 10:10
Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci'nin ilk görüntüleri geldi
Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’nin ilk görüntüleri geldi

Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in rol aldığı "Baş Belası" isimli tiyatro ekibini taşıyan minibüs, önceki gece Amasya'da TIR'a çarparak kaza yaptı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, sekiz kişi yaralandı. Çorum'da "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek üzere önceki gece yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR'a arkadan çarptı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci'nin ilk görüntüleri geldi
Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’nin ilk görüntüleri geldi

Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci'nin ilk görüntüleri geldi
Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’nin ilk görüntüleri geldi

AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Uğur Şalvarcıoğlu, Özgür Ayaz, Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi tedavi altına alındı. Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci'nin ilk görüntüleri geldi
Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’nin ilk görüntüleri geldi

HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ

İstanbul'a getirilen Sergen Deveci'nin hastanede köpeği Sherlock'a sarıldığı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Deveci'nin bilincinin açık olduğu görüldü.

Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci'nin ilk görüntüleri geldi
Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’nin ilk görüntüleri geldi

Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerini ileten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Kazada maalesef üç insanımızı kaybettik. Ceyhun Bey ile görüştüm şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış.

  • SON DAKİKA