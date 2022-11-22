Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci'den ilk görüntüler geldi

Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerini ileten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Kazada maalesef üç insanımızı kaybettik. Ceyhun Bey ile görüştüm şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış.