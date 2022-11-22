Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci'den ilk görüntüler geldi

Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi. Oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan oyuncu Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Deveci'nin hastaneden ilk görüntüleri gelirken, oyuncunun son sağlık durumu da merak ediliyor. İşte Sergen Deveci'nin son görüntüleri ve sağlık durumu...