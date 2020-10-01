  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Deli Yürek, Acı Hayat, Karadayı ve Ezel gibi dizilerde adını efsaneler arasında yazdıran Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster programıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan ve baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranları tarafından yakın takibe alındı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görünler ise şoke oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu...

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 10:58 Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 10:58
Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekrana gelmeye devam eden Kenan İmirzalıoğlu şu sıralar baba olmak için gün sayıyor. Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi de sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırttı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu'nun inanılmaz benzerliği…

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

KAAN URGANCIOĞLU

Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ

Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

GAMZE ÖZÇELİK

Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz bakın kiminle evliymiş!
Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz bakın kiminle evliymiş!
  • SON DAKİKA