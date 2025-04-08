  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Kerem Bürsin - Melisa Sabancı aşkı yeniden alevlendi

Kerem Bürsin - Melisa Sabancı aşkı yeniden alevlendi

Bir süre önce yollarını ayırdığı haberi gelen ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı'dan sürpriz bir karar daha geldi. Ayrılık sebepleri netleşmeyen ikilinin yeniden barıştığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Kerem Bürsin - Melisa Sabancı aşkı yeniden alevlendi

Kerem Bürsin'in, Sabancıların torunu Melisa Tapan'la aşk yaşıyordu.Bürsin gözlerden uzak yaşadığı ilişkisi hakkında, "Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı" demişti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kerem Bürsin - Melisa Sabancı aşkı yeniden alevlendi

Aynı zamanda yakışıklı oyuncu, Melisa Tapan'ın annesi Sevil Sabancı ile tanışmıştı. Sosyetik güzelin, Tapan'ın ilişkisini onayladığı haberi de çok geçmeden yayılmıştı.

SÜRPRİZ AŞK BİTTİ!

Uzun süredir birlikte olan Kerem Bürsin ve Melisa Tapan ilişkisinin bitmesi, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Çiftin evlenmesi beklenirken ayrılık kararı alması, herkes tarafından oldukça merak edilmişti.

Kerem Bürsin - Melisa Sabancı aşkı yeniden alevlendi

AYRILMA SEBEBİ ŞOKE ETTİ!

Ortaya atılan iddialara göre, çiftin ayrılma sebebinin Melisa Tapan'ın, Kerem Bürsin'in ailesine uyum sağlamakta zorlanmasıydı.

Kerem Bürsin - Melisa Sabancı aşkı yeniden alevlendi

AYRILIĞA DAHA FAZLA DAYANAMADILAR!

Ayrılık sonrasında Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, Melisa Tapan ve Kerem Bürsin ayrılığa dayanamayarak tekrar bir araya geldi.

Kerem Bürsin - Melisa Sabancı aşkı yeniden alevlendi

İkilinin birbirlerini takip etmesi gözlerden kaçmazken, ünlü çiftin nasıl barıştığı merak konusu oldu.