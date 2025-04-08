Aynı zamanda yakışıklı oyuncu, Melisa Tapan'ın annesi Sevil Sabancı ile tanışmıştı. Sosyetik güzelin, Tapan'ın ilişkisini onayladığı haberi de çok geçmeden yayılmıştı.

SÜRPRİZ AŞK BİTTİ!

Uzun süredir birlikte olan Kerem Bürsin ve Melisa Tapan ilişkisinin bitmesi, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Çiftin evlenmesi beklenirken ayrılık kararı alması, herkes tarafından oldukça merak edilmişti.