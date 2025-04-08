Aynı zamanda yakışıklı oyuncu, Melisa Tapan'ın annesi Sevil Sabancı ile tanışmıştı. Sosyetik güzelin, Tapan'ın ilişkisini onayladığı haberi de çok geçmeden yayılmıştı.
SÜRPRİZ AŞK BİTTİ!
Uzun süredir birlikte olan Kerem Bürsin ve Melisa Tapan ilişkisinin bitmesi, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Çiftin evlenmesi beklenirken ayrılık kararı alması, herkes tarafından oldukça merak edilmişti.
AYRILMA SEBEBİ ŞOKE ETTİ!
Ortaya atılan iddialara göre, çiftin ayrılma sebebinin Melisa Tapan'ın, Kerem Bürsin'in ailesine uyum sağlamakta zorlanmasıydı.
AYRILIĞA DAHA FAZLA DAYANAMADILAR!
Ayrılık sonrasında Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, Melisa Tapan ve Kerem Bürsin ayrılığa dayanamayarak tekrar bir araya geldi.
İkilinin birbirlerini takip etmesi gözlerden kaçmazken, ünlü çiftin nasıl barıştığı merak konusu oldu.