Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı birlikteliği kısa sürdü! İşte ayrılığın nedeni...

Melisa Sabancı Tapan, gözlerden uzak aşk yaşadığı Kerem Kerem Bürsin ile ilgili sorulara; "Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz. İkimiz de işlerimizden dolayı yoğunuz. Çok görüşemiyoruz, biraz ayrı kaldık" açıklamasında bulunmuştu.