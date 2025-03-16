Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı birlikteliği kısa sürdü! İşte ayrılığın nedeni...
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in Sabancı ailesinin torunu olan Melisa Sabancı Tapan ile birlikteliği sessiz sedasız sona erdi. Yaklaşık 10 ay süren ilişkide ayrılık kararını Sabancı'nın aldığı öğrenildi. İşte magazin dünyasının çok konuştuğu çiftin ayrılık nedeni...
HABER MERKEZİ
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Yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren özellikle genç kızların yakından takip ettiği başarılı oyuncu Kerem Bürsin'in Melisa Sabancı Tapan ile olan ilişkisi çok konuşulmuştu. 2024 Mayıs ayında ilişki yaşamaya başlayan çiftten hayranlarını şaşırtan haber geldi.
Sabancıların torunu Melisa Tapan'la yaşadığı aşkla adından söz ettiren Kerem Bürsin 'Kalbim dolu çok mutluyum' diyerek aşk itirafında bulunmuştu. Kısa bir süre sonra 1 yılı dolduracak olan çiftten ayrılık haberi geldi.
Ayrılık kararının Melisa Sabancı Tapan'dan geldiği öğrenildi. İddialara göre, Melisa Tapan, Bürsin'in ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldı.
Melisa Sabancı Tapan, gözlerden uzak aşk yaşadığı Kerem Kerem Bürsin ile ilgili sorulara; "Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz. İkimiz de işlerimizden dolayı yoğunuz. Çok görüşemiyoruz, biraz ayrı kaldık" açıklamasında bulunmuştu.