Kerem Bürsin ve Yasemin Kay Allen aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

"SEVİYELİ ARKADAŞLIK DIŞINDA BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ünlü oyuncu, "Arkadaşlar merhaba. Bir şey demeyecektim ama bir çoğunuz her okuduğuna inanıyor demek ki. Sevgili Kerem ile aramızda seviyeli bir arkadaşlık dışında herhangi bir şey asla söz konusu olmadı. Yorum yazarken kullandığımız dile ve seviyemize dikkat edelim, terbiyemizi takınmaya gayret edelim lütfen" ifadelerini kullandı.