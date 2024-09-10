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Kerem Bürsin ve Yasemin Kay Allen aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ve meslektaşı Yasemin Kay Allen'ın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı salladı. İki oyuncu birbirlerine çok yakıştırılırken Allen iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 09:25

Kerem Bürsin ve Yasemin Kay Allen aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, kısa bir süre önce eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu ile Kerem Bürsin'in aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atıldı.

"Yılın aşkı" başlıklı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Allen, magazin gündemine gelen haberle ilgili açıklama yapma gereği duydu.

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Kerem Bürsin ve Yasemin Kay Allen aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

"SEVİYELİ ARKADAŞLIK DIŞINDA BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"
Ünlü oyuncu, "Arkadaşlar merhaba. Bir şey demeyecektim ama bir çoğunuz her okuduğuna inanıyor demek ki. Sevgili Kerem ile aramızda seviyeli bir arkadaşlık dışında herhangi bir şey asla söz konusu olmadı. Yorum yazarken kullandığımız dile ve seviyemize dikkat edelim, terbiyemizi takınmaya gayret edelim lütfen" ifadelerini kullandı.

Kerem Bürsin ve Yasemin Kay Allen aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde bir firmanın davetlisi olarak şarkıcı Hadise ile Venedik Film Festivali'ne katılmıştı. İkili, kırmızı halıda birlikte boy göstermişti.