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Keremcem'in eski eşi Seda Güven ile ilgili itirafı dikkat çekti
Oyuncu ve şarkıcı Keremcem, dijital platformda yayınlanan bir programa konuk olarak katıldı. Ünlü isim, eski eşi Seda Güven ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.
Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 14:08Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:18
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2004 yılında ilk albümü piyasaya çıkartan Keremcem, 2005'te bir filmi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Dijital platformda yayınlanan bir programda konuşan Keremcem, 2008'de Yasemin Kay Allen ile kamera karşısına geçtiği ve 'Ahmet' karakterine hayat verdiği dizi hakkında dikkat çeken bir anısını paylaştı.
Bir dizide Yasemin Kay Allen ile oynamıştık. Onun kilolu olduğu bir dönemdi. Şimdi dünya güzeli, diziden sonra bambaşka oldu. Bunu anlatmam doğru mu bilmiyorum. Yasemine ile plajda boğulmaktan kurtarma sahnem vardı.
Genelde kadın oyuncular bikini giyerler, mayo giymezler. Bu dönemde öyle olmayabilir ama o dönem öyleydi. 'Neden mayo giydirdiniz?' dedim. 'Çünkü yönetmen öyle istedi' dediler. Öyle ilginç bir anımız vardı.
'ŞAKA YOLLU BİR EVLİLİK TEKLİFİYDİ'
2014 yılında nikâh masasına oturduğu Seda Güven'den 2015'te boşanan Keremcem, ünlü oyuncu ile evliliği hakkında çarpıcı bir itirafta buludu.Biraz şaka yollu bir evlilik teklifiydi. Seda bildiği için sorun değil. Mutlu, tatlı bir evliliği var evladıyla.
Aydın Boysan'ın 93'üncü doğum günündeydik, Seden Gürel de vardı. Seden, 'Annenin bana hediye ettiği yüzük var. Evlenme teklif edeceksen olursan bende' dedi ve çıkardı. Ben de aldım, diz çöktüm, Seda ağlamaya başladı.