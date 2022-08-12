Keremcem’in eski eşi Seda Güven ile ilgili itirafı dikkat çekti

'DİZİDEN SONRA BAMBAŞKA BİRİ OLDU'



Bir dizide Yasemin Kay Allen ile oynamıştık. Onun kilolu olduğu bir dönemdi. Şimdi dünya güzeli, diziden sonra bambaşka oldu. Bunu anlatmam doğru mu bilmiyorum. Yasemine ile plajda boğulmaktan kurtarma sahnem vardı.