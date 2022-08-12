  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Keremcem'in eski eşi Seda Güven ile ilgili itirafı dikkat çekti

Keremcem'in eski eşi Seda Güven ile ilgili itirafı dikkat çekti

Oyuncu ve şarkıcı Keremcem, dijital platformda yayınlanan bir programa konuk olarak katıldı. Ünlü isim, eski eşi Seda Güven ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 14:08 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 15:18
Keremcem’in eski eşi Seda Güven ile ilgili itirafı dikkat çekti

2004 yılında ilk albümü piyasaya çıkartan Keremcem, 2005'te bir filmi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Dijital platformda yayınlanan bir programda konuşan Keremcem, 2008'de Yasemin Kay Allen ile kamera karşısına geçtiği ve 'Ahmet' karakterine hayat verdiği dizi hakkında dikkat çeken bir anısını paylaştı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Keremcem’in eski eşi Seda Güven ile ilgili itirafı dikkat çekti

'DİZİDEN SONRA BAMBAŞKA BİRİ OLDU'

Bir dizide Yasemin Kay Allen ile oynamıştık. Onun kilolu olduğu bir dönemdi. Şimdi dünya güzeli, diziden sonra bambaşka oldu. Bunu anlatmam doğru mu bilmiyorum. Yasemine ile plajda boğulmaktan kurtarma sahnem vardı.

Keremcem’in eski eşi Seda Güven ile ilgili itirafı dikkat çekti

Genelde kadın oyuncular bikini giyerler, mayo giymezler. Bu dönemde öyle olmayabilir ama o dönem öyleydi. 'Neden mayo giydirdiniz?' dedim. 'Çünkü yönetmen öyle istedi' dediler. Öyle ilginç bir anımız vardı.

Keremcem’in eski eşi Seda Güven ile ilgili itirafı dikkat çekti

'ŞAKA YOLLU BİR EVLİLİK TEKLİFİYDİ'

2014 yılında nikâh masasına oturduğu Seda Güven'den 2015'te boşanan Keremcem, ünlü oyuncu ile evliliği hakkında çarpıcı bir itirafta buludu.Biraz şaka yollu bir evlilik teklifiydi. Seda bildiği için sorun değil. Mutlu, tatlı bir evliliği var evladıyla.

Keremcem’in eski eşi Seda Güven ile ilgili itirafı dikkat çekti

Aydın Boysan'ın 93'üncü doğum günündeydik, Seden Gürel de vardı. Seden, 'Annenin bana hediye ettiği yüzük var. Evlenme teklif edeceksen olursan bende' dedi ve çıkardı. Ben de aldım, diz çöktüm, Seda ağlamaya başladı.

  • SON DAKİKA