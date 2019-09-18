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> Kırgın Çiçekler'in Ali'si Burak Tozkoparan ve Civan Canova hakkında şaşırtan gerçek
Kırgın Çiçekler'in Ali'si Burak Tozkoparan ve Civan Canova hakkında şaşırtan gerçek
ATV ekranlarının bir döneme damga vuran dizisi Kırgın Çiçekler'in oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak dizide Ali karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Tozkoparan dikkatleri üzerine çekti. Burak Tozkoparan ve dedesi Civan Canova'yı ilk kez gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ünlüler ve akrabaları...
Giriş Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:50
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:54
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kırgın Çiçekler'in eski bölümlerini izlemeye devam eden takipçileri oyuncularla ilgili merak edilenlere de yanıt arıyor. Son olarak Kırgın Çiçekler'in Ali'si dedesiyle adından söz ettirdi. Cihan Canova'nın Burak Tozkoparan'ın dedesi olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ünlüler ve akrabaları...
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