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Kırgın Çiçekler'in Ali'si Burak Tozkoparan ve Civan Canova hakkında şaşırtan gerçek

ATV ekranlarının bir döneme damga vuran dizisi Kırgın Çiçekler'in oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak dizide Ali karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Tozkoparan dikkatleri üzerine çekti. Burak Tozkoparan ve dedesi Civan Canova'yı ilk kez gören sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte ünlüler ve akrabaları...

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:50 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





