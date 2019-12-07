Kırgın Çiçekler'in Feride'si İpek Karapınar'ın yaşını duyanlar hayrete düştü

ATV'nin bir döneme damga vuran dizisi Kırgın Çiçekler, eski bölümleri ve oyuncularıyla yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Kırgın Çiçekler dizisinde Feride karakterini canlandıran İpek Karapınar dikkatleri üzerine çekti. Dizide canlandırdığı Feride karakteriyle izleyiciden tam not alan ünlü oyuncu hakkında 'İpek Karapınar kimdir, hangi dizilerde rol aldı?' sorularından sonra 'İpek Karapınar kaç yaşında' da merak konusu oldu. Bakın Kırgın Çiçekler'in Feride'si İpek Karapınar kaç yaşındaymış...