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Kırgın Çiçekler'in Feride'si İpek Karapınar'ın yaşını duyanlar hayrete düştü

ATV'nin bir döneme damga vuran dizisi Kırgın Çiçekler, eski bölümleri ve oyuncularıyla yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Kırgın Çiçekler dizisinde Feride karakterini canlandıran İpek Karapınar dikkatleri üzerine çekti. Dizide canlandırdığı Feride karakteriyle izleyiciden tam not alan ünlü oyuncu hakkında 'İpek Karapınar kimdir, hangi dizilerde rol aldı?' sorularından sonra 'İpek Karapınar kaç yaşında' da merak konusu oldu. Bakın Kırgın Çiçekler'in Feride'si İpek Karapınar kaç yaşındaymış...

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2019 Cumartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2019 Cumartesi 11:39
Kırgın Çiçekler'in Feride'si İpek Karapınar'ın yaşını duyanlar hayrete düştü

ATV'nin bir döneme damga vuran dizisi Kırgın Çiçekler, eski bölümleri ve oyuncularıyla yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Kırgın Çiçekler dizisinde Feride karakterini canlandıran İpek Karapınar dikkatleri üzerine çekti. Dizide canlandırdığı Feride karakteriyle izleyiciden tam not alan ünlü oyuncu hakkında 'İpek Karapınar kimdir, hangi dizilerde rol aldı?' sorularından sonra 'İpek Karapınar kaç yaşında' da merak konusu oldu. Bakın Kırgın Çiçekler'in Feride'si İpek Karapınar kaç yaşındaymış...

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Kırgın Çiçekler'in Feride'si İpek Karapınar'ın yaşını duyanlar hayrete düştü

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

Kırgın Çiçekler'in Feride'si İpek Karapınar'ın yaşını duyanlar hayrete düştü

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

Kırgın Çiçekler'in Feride'si İpek Karapınar'ın yaşını duyanlar hayrete düştü

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

Kırgın Çiçekler'in Feride'si İpek Karapınar'ın yaşını duyanlar hayrete düştü

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

26 Temmuz 1979

NESLİŞAH ALKOÇLAR

2 Aralık 1988

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