Kırmızı Oda dizisinin Meliha'sı yaşlanmak nedir bilmiyor! Binnur Kaya'nın yaşını duyanın ağzı açık kalıyor!

TV8 ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kırmız Oda'da fırtınalar estiren Binnur Kaya'nın yaşı duyanların ağzını açık bırakıyor. Birçok önemli yapımda karşımıza çıkan sevilen isim son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Binnur Kaya, Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl gibi çok izlenen yapımlarda rol aldı. Kariyerinde zirveleri gören isimin hala ilk günler gibi kalması hayranlık uyandırıyor.