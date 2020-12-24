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Haberler Galeri Kırmızı Oda dizisinin Meliha'sı yaşlanmak nedir bilmiyor! Binnur Kaya'nın yaşını duyanın ağzı açık kalıyor!

Kırmızı Oda dizisinin Meliha'sı yaşlanmak nedir bilmiyor! Binnur Kaya'nın yaşını duyanın ağzı açık kalıyor!

TV8 ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kırmız Oda'da fırtınalar estiren Binnur Kaya'nın yaşı duyanların ağzını açık bırakıyor. Birçok önemli yapımda karşımıza çıkan sevilen isim son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Binnur Kaya, Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl gibi çok izlenen yapımlarda rol aldı. Kariyerinde zirveleri gören isimin hala ilk günler gibi kalması hayranlık uyandırıyor.

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:20
Kırmızı Oda dizisinin Meliha'sı yaşlanmak nedir bilmiyor! Binnur Kaya'nın yaşını duyanın ağzı açık kalıyor!

Binnur Kaya - 48

İşte başta Binnur Kaya olmak üzere ünlülerin yaşları

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Kırmızı Oda dizisinin Meliha'sı yaşlanmak nedir bilmiyor! Binnur Kaya'nın yaşını duyanın ağzı açık kalıyor!

Şarkıcı Safiye Soyman - 59

Kırmızı Oda dizisinin Meliha'sı yaşlanmak nedir bilmiyor! Binnur Kaya'nın yaşını duyanın ağzı açık kalıyor!

Güzel oyuncu Aslı Enver - 36

Kırmızı Oda dizisinin Meliha'sı yaşlanmak nedir bilmiyor! Binnur Kaya'nın yaşını duyanın ağzı açık kalıyor!

Dünyaca ünlü restoranlar zincirinin sahibi Nusret Gökçe - 36

Kırmızı Oda dizisinin Meliha'sı yaşlanmak nedir bilmiyor! Binnur Kaya'nın yaşını duyanın ağzı açık kalıyor!

Eski manken Demet Şener - 43

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