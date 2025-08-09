Kıvanç Tatlıtuğ böyle yardım istedi! "Çok kritik saatlere girdik, yardıma ihtiyacımız var"

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki arkadaşı Halit Yukay'ı arama çalışmalarına katıldı. Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunarak, "Yardıma ihtiyacımız var" diyerek izleyen herkesin bilgi ve ipucu vermesini istedi.

