Kıvanç Tatlıtuğ böyle yardım istedi! "Çok kritik saatlere girdik, yardıma ihtiyacımız var"
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki arkadaşı Halit Yukay'ı arama çalışmalarına katıldı. Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunarak, "Yardıma ihtiyacımız var" diyerek izleyen herkesin bilgi ve ipucu vermesini istedi.
Marmara Denizi'nde meydana gelen esrarengiz olay, iş ve magazin dünyasını yasa boğdu. Ünlü tekne tasarımcısı Halit Yukay, denizin ortasında parçalanmış halde bulunan teknesinin ardından kayboldu.
Olay, Erdek açıklarında, Narlı köy kıyısına yakın bir bölgede yaşandı. Bölgedeki balıkçılar, denizde sürüklenen parçaları fark ederek sahil güvenliğe haber verdi. İnceleme sonucunda, geçtiğimiz ay 1,5 milyon Euro'ya satılan lüks teknenin Halit Yukay'a ait olduğu belirlendi.
Ortadan kaybolan başarılı işadamının arama çalışmalarına ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Narlı köy muhtarı Abdullah Dağtekin olay yerinde Tatlıtuğ'a yardımcı oldu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay Yukay'ın teknelerinden birini satın almış ve işadamıyla sık sık bir araya gelmişti. Olayı duyar duymaz soluğu Erdek'e bağlı Narlı köyde alan Tatlıtuğ, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarını saatlerce yakından takip etti.
Görgü tanıklarına göre ünlü oyuncu oldukça üzgün ve endişeliydi.
SOSYAL MEDYADAN DA AÇIKLAMA YAPTI!
Yalova'dan denize açıldığı belirlenen ve teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayın beşinci gününde, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Tatlıtuğ, Instagram üzerinden yayımladığı videoda, yakın dostu Yukay'ın kayboluş sürecini hatırlatarak yardım çağrısında bulundu. "Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay, Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kayboldu. Bugün, beşinci günün sabahındayız ve çok kritik saatlere girdik" dedi.
Ünlü oyuncu, özellikle bölgede yaşayanlara seslenerek, "Saat 05.00'ten itibaren işaretlediğim bölgede arama yapmaya devam edeceğiz.
Deniz polisi bölgede. "Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve sivillerin yardımına ihtiyacımız var. İmkanı olan herkesin keşif yaparak ipucu veya bilgi paylaşmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Yetkililer ve gönüllüler, işaretlenen bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tatlıtuğ'un çağrısı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.