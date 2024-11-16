Kızı Anjelik Calvin açıkladı! Ahu Tuğba’nın ölüm nedeni belli oldu
1 Eylül'de Miami'deki evinde yaşamını yitiren Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba'nın vefatı şüpheli ölüm olarak değerlendirilmişti. Tamamlanan otopsi raporundan sonra kızı Anjelik Calvin, usta oyuncu Ahu Tuğba'nın ölüm nedenini açıkladı.
Annesinin ölümüne alışamayan Anjelik Calvin, zor günler geçiriyor...
Ahu Tuğba'nın acılı kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşımda bulunmuştu.
"ANNEME KAVUŞMAK İSTİYORUM"
Calvin, "Anne çok acı çekiyorum. Anneme kavuşmak istiyorum" demişti.
'ALLAH'IM DAYANAMIYORUM ARTIK'
"Anne çok acı çekiyorum... Derin bir ızdırap... Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor. Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlı ise hakkımda o olsun, anneme kavuşmak istiyorum rabbim."
ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Evinde ölü olarak bulunan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı ve ölüm nedeni ortaya çıktı.
HİPERTANSİYON
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş." açıklamasında bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen sanatçının Amerika'daki vefatı şüpheli ölüm olarak değerlendirilmiş ve uzun süren otopsi serüveni olmuştu.
Ahu Tuğba için ilk tören Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapıldı.
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin annesinin naaşı başında konuştu "Kendisini sinemaya ve türk halkına adamış bir kız çocuğuydu. Tabutu başında ne söyleyebilirim ki? Şov yapmaya gerek yok!"
"KABUS GİBİ HER ŞEY"
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik "Kabus gibi her şey" diyerek gözyaşı döktü.
Anneye en zor veda… Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik "Şurda yattığına inanamıyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu…
Geçtiğimiz ay vefatı ile sinema dünyasını yasa boğan ve Amerika'daki süreç sonunda defin için Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'nın naaşı, anma töreni için Atlas Sinema'sına getirilmişti.
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Anneme sarılamadım. Bana tek bir şey söyledi, bana bir şey olursa beni burada bırakma dedi. Allah'a şükürler olsun kendi topraklarına getirdim annemi" demişti.
Anjelik'i annesinin tabutundan ayıramadılar…
Annesi Ağu Tuğba'ya son görevini yerine getirmek için Atlas Sineması'ndaki yerini alan yaşadığı zorlu süreci kelimelere dökmekte zorlandı ve vefasızlıktan yakındı.
Kızı Anjelik "Toprağa verelim, duasını edelim rahatlayacağım… Çarpılacağız Allah katında" diye gözyaşı döktü.
Cenaze töreni ise Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip yapıldı, ardından Tuğba, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedildi.