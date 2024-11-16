Kızı Anjelik Calvin açıkladı! Ahu Tuğba’nın ölüm nedeni belli oldu

Geçtiğimiz ay vefatı ile sinema dünyasını yasa boğan ve Amerika'daki süreç sonunda defin için Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'nın naaşı, anma töreni için Atlas Sinema'sına getirilmişti.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Anneme sarılamadım. Bana tek bir şey söyledi, bana bir şey olursa beni burada bırakma dedi. Allah'a şükürler olsun kendi topraklarına getirdim annemi" demişti.

Anjelik'i annesinin tabutundan ayıramadılar…