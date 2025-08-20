"Kocanız kızmıyor mu?" Pınar Altuğ'un erkek yoga hocasıyla yaptığı hareket gündemde
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yoga videosu gündemde. Yoga hareketlerine bir takipçisinden gelen 'Yağmur bey kıskanmıyor mu acaba?' sorusuna Altuğ kızdı. İşte detaylar...
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve ailesiyle vakit geçiren oyuncu Pınar Altuğ Atacan, paylaştığı yoga videosuyla gündemde.
Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti.
Oyuncu çift, 2009'da 'Su' adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
'ÇOK DOĞRU BİR ADAMDAN ÇOCUK YAPMIŞIM'
Altuğ, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte "Kızım da aynı benim büyüdüğüm aile ortamında büyüyor. Şimdi fark ediyorum ki benim kocam, babam gibi bir adam. Bundan da çok mutluluk duyuyorum ve çok huzur buluyorum. Çok çok doğru bir adamdan çocuk yapmışım, her anlamda çok doğru bir karar vermişim. Yağmur benim her zaman iyikim." ifadelerini kullanmıştı.
Her paylaşımı çok konuşulan ünlü isim bu defa esnekliğini konuşturduğu pozlarıyla gündem oldu.
"YAĞMUR BEY KISKANMIYOR MU?"
Bu kez yoga yaptığı anları Instagram hesabından paylaşan Pınar Altuğ yine olay oldu. Bir takipçisinden gelen 'Yağmur bey kıskanmıyor mu acaba?' sorusuna Altuğ kızdı.
Yoga pozisyonuna gelen bu yoruma Pınar Altuğ, "Neden kıskansın ki!" yanıtını verdi.
Bir takipçi ise "Bayan yogacı yok muydu?" diye sorunca Altuğ daha da sinirlendi. Oyuncu "Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse karşı halleniyor musunuz?" diyerek sert çıktı.