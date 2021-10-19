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Haberler Galeri Koray Avcı'dan çok konuşulacak çarpıcı açıklamalar!

Koray Avcı'dan çok konuşulacak çarpıcı açıklamalar!

Ünlü şarkıcı Koray Avcı, Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla konuşan Koruya Avcı, Selçuk Ural'ın "Arabesk dinleyen kırodur" sözleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 12:51 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 12:55
Koray Avcı’dan çok konuşulacak çarpıcı açıklamalar!

Kıbrıs'ta kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan 31 yaşındaki şarkıcı Koray Avcı, konser öncesi gazetecilerle konuşmayı ihmal etmedi.

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Koray Avcı’dan çok konuşulacak çarpıcı açıklamalar!

Avcı, "Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa, konserlerim son hız devam ediyor. Ben müziğimizi sadece Avrupa'da yaşayan Türkler'e değil, Avrupa'da yaşayan arkadaşlarıma ve dostlarıma da Türk, müziğini sevdirmek için büyük çaba sarf ediyorum" şeklinde konuştu.

Koray Avcı’dan çok konuşulacak çarpıcı açıklamalar!

Milliyet'in haberine göre; "Bizim Türkiye'de de, Avrupa'nın birçok büyük sahnesi kadar harika olan sahnelerimiz var. Bunlar arasında akustiği yüksek olan Bodrum ve Aspendos var..."

Koray Avcı’dan çok konuşulacak çarpıcı açıklamalar!

"MEMLEKET AŞKI BAMBAŞKA BİR ŞEY"

"Memleket aşkı, benim için başka bir şey. Kendi ülkemde şarkı söylemek bambaşka bir duygu. Müzik bir ülkenin değil halkın kendini birleştirdiği önemli bir unsur, temel bir etken..."

Koray Avcı’dan çok konuşulacak çarpıcı açıklamalar!

"O temel etkeni güçlendirecek olan da halktır. Halkın vereceği çabalarla güzelleşiriz" ifadelerini kullandı.

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