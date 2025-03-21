"Korkak ve cibiliyetsiz düşman sevmiyorum" Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ateş püskürdü

37. DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

18 Mart tarihinde 37 yaşına basan Tuğçe Tayfur, doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

Tayfur paylaşımına ''Gerçek prenses son fotoğrafta. Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina'da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki. Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa" notunu düştü.