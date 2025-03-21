"Korkak ve cibiliyetsiz düşman sevmiyorum" Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ateş püskürdü
Geçtiğimiz zamanlarda hayatını kaybeden ünl sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur,doğum günü kutlamasından kareleri duygusal bir mesajla paylaştı. Tayfur'un sosyal medya paylaşımları, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Tafur, "Ben korkak ve cibiliyetsiz düşman sevmiyorum; keza beni sevenler de sevmez sizin gibi karakter yoksunlarını!" sözleriyle dikkat çekti.
HABER MERKEZİ
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"Korkak ve cibiliyetsiz düşman sevmiyorum" Tuğçe Tayfur ateş püskürdü
Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. 4 Ocak Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmamış ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.
"Korkak ve cibiliyetsiz düşman sevmiyorum" Tuğçe Tayfur ateş püskürdü
37. DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
18 Mart tarihinde 37 yaşına basan Tuğçe Tayfur, doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.
Tayfur paylaşımına ''Gerçek prenses son fotoğrafta. Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina'da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki. Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa" notunu düştü.
"Korkak ve cibiliyetsiz düşman sevmiyorum" Tuğçe Tayfur ateş püskürdü
BABASINI UNUTMADI
Ferdi Tayfur'u da anmayı ihmal etmeyen Tuğçe Tayfur, sözlerine "Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam.. Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim. Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum'' diye devam etti.
"Korkak ve cibiliyetsiz düşman sevmiyorum" Tuğçe Tayfur ateş püskürdü
"CİBİLİYETSİZ DÜŞMAN SEVMİYORUM"
Tayfur'un doğum günü paylaşımları, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.
Kendisine gelen mesajları paylaşan Tayfur "Korku iyidir. Korkun, böyle fake hesapların arkasına saklanarak insanları kışkırtmaya çalışın. Sonra da alın cevaplarınızı beni sevenlerden ama ben korkak ve cibiliyetsiz düşman sevmiyorum; keza beni sevenler de sevmez sizin gibi karakter yoksunlarını! Biraz cesaret! Ha gayret."