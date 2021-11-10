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Koronavirüse yakalanmıştı! Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl?

Hakan Ural, sunuculuğunu yaptığı programa koronavirüse yakalanması sebebiyle çıkamıyor. Sosyal medya hesabından dua isteyen Hakan Ural'ın son sağlık durumu nasıl? İşte Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son bilgiler...

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:39 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:07
Koronavirüse yakalanmıştı! Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl?

Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında araştırmalar sürüyor. Ural, Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle sunuculuğunu yaptığı programa bir süreliğine ara verdi.

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Koronavirüse yakalanmıştı! Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl?

Bazı medya organlarının iddiasına göre Hakan Ural'ın durumunun kötü olduğu ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı belirtildi.

Koronavirüse yakalanmıştı! Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl?

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Programın sunuculuğunu paylaşan Nur Tuğba Namlı ise bilgi kirliliğine karşın partneri Ural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Koronavirüse yakalanmıştı! Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl?

Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı, "Hakan Ural, en kısa zamanda bizimle birlikte olacak. Hakan'ın sağlık durumu iyi. Çıkan yalan yanlış haberlere itibar etmeyin."

Koronavirüse yakalanmıştı! Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl?

Programın yayınlandığı kanaldan da konuyla ilgili açıklama geldi.

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