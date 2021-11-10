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Koronavirüse yakalanmıştı! Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl?
Hakan Ural, sunuculuğunu yaptığı programa koronavirüse yakalanması sebebiyle çıkamıyor. Sosyal medya hesabından dua isteyen Hakan Ural'ın son sağlık durumu nasıl? İşte Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son bilgiler...
Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:39Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:07
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Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında araştırmalar sürüyor. Ural, Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle sunuculuğunu yaptığı programa bir süreliğine ara verdi.
Bazı medya organlarının iddiasına göre Hakan Ural'ın durumunun kötü olduğu ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı belirtildi.
Posta Gazetesi'nin haberine göre; Programın sunuculuğunu paylaşan Nur Tuğba Namlı ise bilgi kirliliğine karşın partneri Ural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı, "Hakan Ural, en kısa zamanda bizimle birlikte olacak. Hakan'ın sağlık durumu iyi. Çıkan yalan yanlış haberlere itibar etmeyin."
Programın yayınlandığı kanaldan da konuyla ilgili açıklama geldi.