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Küçük İbo'yu hatırladınız mı? Küçük Onur'un dişli rakibiydi... İkisi de kocaman adam oldu! Son halleri gözlerinizi dolduracak

Bir döneme damga vuran 90'ların popüler çocuk şarkıcıları Küçük Onur ve ezeli rakibi Küçük İbo hafızlara kazındı. Minik yıldızların aralarındaki tatlı rekabet izleyiciyi ekrana kilitlerdi. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar. Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. İşte sizi şaşırtacak hikayeleri...

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 15:13 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 15:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





