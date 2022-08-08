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Küçük İbo'yu hatırladınız mı? Küçük Onur'un dişli rakibiydi... İkisi de kocaman adam oldu! Son halleri gözlerinizi dolduracak
Küçük İbo'yu hatırladınız mı? Küçük Onur'un dişli rakibiydi... İkisi de kocaman adam oldu! Son halleri gözlerinizi dolduracak
Bir döneme damga vuran 90'ların popüler çocuk şarkıcıları Küçük Onur ve ezeli rakibi Küçük İbo hafızlara kazındı. Minik yıldızların aralarındaki tatlı rekabet izleyiciyi ekrana kilitlerdi. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar. Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. İşte sizi şaşırtacak hikayeleri...
Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 15:13
Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 15:46
Küçük İbo'yu hatırladınız mı? Küçük Onur'un dişli rakibiydi... Kocaman adam oldu! Son hali gözlerinizi dolduracak
Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Çok küçük yaşta şöhret basamaklarını üçer, beşer tırmandılar ama şimdi tanınmaz haldeler... Bir dönem hafılara kazınan Küçük Onur ve ezeli rakini Küçük Onur şimdilerde 40'lı yaşlarda kocaman adam oldu.
Küçük İbo'yu hatırladınız mı? Küçük Onur'un dişli rakibiydi... Kocaman adam oldu! Son hali gözlerinizi dolduracak
90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında yıldızı parlayan Küçük Onur lakabıyla tanınan Onur Sarıkaya, şimdilerde değişimleriyle görenleri şoke etti.
Küçük İbo'yu hatırladınız mı? Küçük Onur'un dişli rakibiydi... Kocaman adam oldu! Son hali gözlerinizi dolduracak
Küçük yaşına rağmen fırtına gibi esen "Küçük Onur, şimdilerde ekranlardan bir hayli uzak yaşıyor. Küçük Onur'un son hali "yıllar ona acımamış" dedirtti.
Küçük İbo'yu hatırladınız mı? Küçük Onur'un dişli rakibiydi... Kocaman adam oldu! Son hali gözlerinizi dolduracak
Mahsun Kırmızıgül ile yolu kesişen Küçük Onur, söylediği şarkılarla bir gece üne kavuştu. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta yapan Onur Sarıkaya, rol aldığı dizilerde reyting rekorları kırdı. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor.
Küçük İbo'yu hatırladınız mı? Küçük Onur'un dişli rakibiydi... Kocaman adam oldu! Son hali gözlerinizi dolduracak
Özellikle 'Karate Can' dizisi ile adından söz ettiren, albümleri adeta yok satan 'Küçük Onur' lakaplı Onur Sarıkaya'nın değişimi sosyal medyada gündem olmuştu.