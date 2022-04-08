Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın kardeşi Derya'yı canlandıran Seray Sever herkesi şaşkına çevirdi

Bir döneme damga vuran unutulmaz Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ı oynayan Oktay Kaynarca'nın dizideki kız kardeşini canlandıran Seray Sever herkesi şaşkına çevirdi. Kurtlar Vadisi dizisinin takipçileri dizinin çekilmesinin ardından oyuncuların yıllar sonraki halini merak edip araştırıyor. Çakır'ın kız kardeşi Derya Çakır'ı canlandıran Seray Sever ise tekrar magazin dünyasında gündem oldu. Peki Seray Sever kim? Şimdiki hali nasıl? İşte ünlülerin gördüğünüzde çok şaşıracağınız inanılmaz değişimleri...