Kurtlar Vadisi dizisinin Abuzer ve Erdal'ı yıllar sonra yan yana geldi! Son halleri şaşırttı

SEFA ZENGİN KİMDİR?
Sefa Zengin 26 Mayıs 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Malatya doğumludur. 47 yaşındadır. Figen Zengin ile evlidir. Türk Tiyatro ve dizi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. 1995 mezunudur. Dormen Tiyatrosunda oyunculuk yapmıştır. 1995 yılında Çiçek Taksi dizisiyle oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra Dostlar Pasajı, Ruhsar, Hoşça kal yarın, Hiçbiryerde, Martılar Açken, Kurtlar Vadisi, Hürrem Sultan Özdemir, Gen, Binbir Gece, Yağmurdan Sonra Samael, Meçhule Gidenler Tetikçi, Semum, Dabbe 2, Ömre Bedel, Kurşun Bilal, Bana Bir Soygun Yaz, Kızılelma ve en son olarak Ne münasebet dizi ve filmlerinde oynamıştır. 1.72 boyundadır ve 70 kilodur. Kahverengi gözlüdür. Kurtlar vadisindeki rolüyle tanınmıştır. Başarılı bir oyuncudur. Sihirli Anahtar ajansıyla çalışmaktadır.