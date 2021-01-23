  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son hali görenleri şoke etti

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son hali görenleri şoke etti

Ekranların uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi yayınlandığı dönemde reyting listelerini alt-üst etmiş her bölümü çok konuşulmuştu. Dizinin sona ermesinin üzerinden yıllar geçse de dizinin takipçileri halen yeniden başlayacağı ümidini yitirmedi ve ara ara sosyal medyada 'dizi yeniden mi başlıyor?' söylentileri gündem olmakta... Dizinin ana kahramanı Polat Alemdar'ın (Necati Şaşmaz) sevgilisini canlandıran Elif (Özgü Namal) diziden ayrıldıktan sonra uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı. Ünlü oyuncu şimdilerde ise ekranlardan uzak çocuklarıyla vakit geçiriyor. Özgü Namal'ın değişimi ise görenleri şaşırtıyor. İşte bir zamanların en çok konuşulan ünlü isimlerin zaman meydan okuyan son halleri...

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 15:13
Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son hali görenleri şoke etti

Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakterini canlandıran Özgü Namal'ın değişimi görenleri şok etti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son hali görenleri şoke etti

Başta Özgü Namal olmak üzere birçok ünlü ismin değişimleri görenleri şaşırtıyor. İşte o ünlü isimler...

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son hali görenleri şoke etti

Oktay Kaynarca

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son hali görenleri şoke etti

Nihat Nikerel

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son hali görenleri şoke etti

Gürkan Uygun

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İyi Aile Babası dizisinin yıldızı Şebnem Bozoklu'nun eşi bakın kim çıktı! Şebnem Bozoklu...
İyi Aile Babası dizisinin yıldızı Şebnem Bozoklu'nun eşi bakın kim çıktı! Şebnem Bozoklu...