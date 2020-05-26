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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son haliyle görenleri şaşırttı

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son haliyle görenleri şaşırttı

Kurtlar Vadisi dizisinde Elif karakterini canlandıran Özgü Namal herkesi şaşırttı. Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Elif karakterini canlandıran Özgü Namal son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Dizide gösterdiği başarılı performans ile herkesi kendisine hayran bırakan ardından birçok dizi ve sinema filminde başrol oynayan Namal'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Özgü Namal ve diğer ünlülerin değişimleri...

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 15:01
Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son haliyle görenleri şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat'ın sevgilisi Elif karakterini canlandıran Özgü Namal tüm herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Namal'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.

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Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son haliyle görenleri şaşırttı

Başta Özgü Namal olmak üzere birçok ünlü ismin değişimleri görenleri şaşırtıyor. İşte o ünlü isimler...

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son haliyle görenleri şaşırttı

Oktay Kaynarca

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son haliyle görenleri şaşırttı

Nihat Nikerel

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son haliyle görenleri şaşırttı

Gürkan Uygun

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