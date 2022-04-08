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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi o sahnesiyle dikkat çekti! Süleyman Çakır ve Memati Baş…

Kurtlar Vadisi o sahnesiyle dikkat çekti! Süleyman Çakır ve Memati Baş…

Kurtlar Vadisi dizisi aradan yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. İnce ince örülmüş sahneleri sağlam oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi, Türk dizileri arasında hala zirvedeki yerini koruyor. Kurtlar Vadisi'nin 44. Bölümünde birçok kişinin bilmediği bir detay gün yüzüne çıktı. Kurtlar Vadisi 2 sezon 44. bölümde Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın (Gürkan Uygun) cezaevinde Çakır ile tanıştığı an tekrar gündeme geldi. İşte Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar'lı Kurtlar Vadisi'nin 44 bölümü ve "Memati Baş-Süleyman Çakır" detayı…

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2022 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 8 Nisan 2022 Cuma 12:10
Kurtlar Vadisi o sahnesiyle dikkat çekti! Süleyman Çakır ve Memati Baş…

Kurtlar Vadisi'nin 44. bölümde Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın cezaevinde Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlaması izleyicileri hüzünlendiren sahnelerden olmuştu. Kurtlar Vadisi'nin o bölümünde birçok kişinin bilmediği bir detay gün yüzüne çıktı. Kurtlar Vadisi 2 sezon 44. bölümde Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın (Gürkan Uygun) cezaevinde Çakır ile tanıştığı an tekrar gündeme geldi.

İşte Kurtlar Vadisi oyuncuları ve bazı ünlülerin de yer aldığı "ünlülerin değişimi" ve "Kurtlar Vadisi" haberimizin ayrıntıları...

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Kurtlar Vadisi o sahnesiyle dikkat çekti! Süleyman Çakır ve Memati Baş…

KURTLAR VADİSİ O SAHNESİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ...

44. bölümde Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın cezaevinde Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlaması izleyicileri hüzünlendiren sahnelerden olmuştu.

Kurtlar Vadisi o sahnesiyle dikkat çekti! Süleyman Çakır ve Memati Baş…

Meğer bu sahnede yer alan kişiler Gürkan Uygun (Memati) ve Oktay Kaynarca'nın (Çakır) kardeşleriymiş.

Kurtlar Vadisi o sahnesiyle dikkat çekti! Süleyman Çakır ve Memati Baş…

Soluksuz izlenen sahnede Çakır'ın gençliğini Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca oynamıştır.

Kurtlar Vadisi o sahnesiyle dikkat çekti! Süleyman Çakır ve Memati Baş…

Memati'nin gençliğini ise Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun canlandırmıştır.

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