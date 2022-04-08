Kurtlar Vadisi o sahnesiyle dikkat çekti! Süleyman Çakır ve Memati Baş…

Kurtlar Vadisi'nin 44. bölümde Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın cezaevinde Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlaması izleyicileri hüzünlendiren sahnelerden olmuştu. Kurtlar Vadisi'nin o bölümünde birçok kişinin bilmediği bir detay gün yüzüne çıktı. Kurtlar Vadisi 2 sezon 44. bölümde Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın (Gürkan Uygun) cezaevinde Çakır ile tanıştığı an tekrar gündeme geldi.

İşte Kurtlar Vadisi oyuncuları ve bazı ünlülerin de yer aldığı "ünlülerin değişimi" ve "Kurtlar Vadisi" haberimizin ayrıntıları...