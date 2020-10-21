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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sıydı! Son hali olay oldu...

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sıydı! Son hali olay oldu...

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur son haliyle sosyal medyayı salladı. Ekranların sevilen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu yayınlandığı döneme damgasını vurdu. Dizide 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren Çiğdem Batur, sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı. Sevenleri, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Dizideki ölümü ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı. İşte Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali...

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:01 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:01
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sıydı! Son hali olay oldu...

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur'un yıllar sonraki hali ortaya çıktı. Savcı Leyla'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sıydı! Son hali olay oldu...

İşte başta Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar sonraki hali görenleri şaşırtıyor.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sıydı! Son hali olay oldu...

Gürkan Uygun

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sıydı! Son hali olay oldu...

Müge Ulusoy

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 'Savcı Leyla'sıydı! Son hali olay oldu...

Necati Şaşmaz

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