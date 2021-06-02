Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ünlü ismi Savcı Leyla'sı fiziğiyle şaşırttı

Kurtlar Vadisi Pusu dizisi yıllara meydan okuyor. Fenomen dizi geniş oyuncu kadrosuyla televizyonlarda ve internet üzerinden eski bölümleriyle ilgili odağı durumda. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yer alan oyuncuların son halini sevenleri merak ediliyor. Onlardan biri de diziye damga vuran karakterlerden biri olan ve sosyal medyada 400.000'den fazla takipçisi olan Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur… Çiğdem Batur'un sosyal medyadan yaptığı son paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu. İşte fiziğiyle ve duruşuyla görenleri şaşkına çeviren ünlü oyuncu Çiğdem Batur'un son hali…