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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner'e İzmir'de veda!

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner'e İzmir'de veda!

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Bedir karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Levent Güner, 58 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu için İzmir'deki Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 17:13 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 17:13
Kurtlar Vadisi’nin Bedir’i Levent Güner’e İzmir’de veda!

Devlet Tiyatrosu oyuncu olan, birçok dizi ve filmde de rol alan Levent Güner 58 yaşında hayatını kaybetti.

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Kurtlar Vadisi’nin Bedir’i Levent Güner’e İzmir’de veda!

İzmir'de kalp krizi sonucu kaldırıldığı Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde dün yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Güner için İzmir'deki Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Kurtlar Vadisi’nin Bedir’i Levent Güner’e İzmir’de veda!

Törene Güner'in yakınları ile kültür ve sanat dünyasından oyuncu arkadaşları katıldı.

Kurtlar Vadisi’nin Bedir’i Levent Güner’e İzmir’de veda!

İzmir Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü Levent Ulukut, yaptığı konuşmada, Güner ile üniversitede tanıştıklarını ve 1988-1993 yılları arasında aynı sahneyi paylaştıklarını anlattı.

Kurtlar Vadisi’nin Bedir’i Levent Güner’e İzmir’de veda!

Güner'i bir hafta önce gördüğünü ve sohbet ettiklerini aktaran Ulukut, 3 gün önce kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırıldığını ve dün acı haberi aldıklarını ifade etti.

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