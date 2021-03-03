  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin Derya Çakır'ı Seray Sever eski haliyle şaşırttı

Kurtlar Vadisi'nin Derya Çakır'ı Seray Sever eski haliyle şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran ve ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi ve oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak Kurtlar Vadisi'nin eski bölümlerini izleyenler tarafından dizide Süleyman Çakır'ın kardeşi Derya karakterini canlandıran Seray Sever adından söz ettirdi. Kurtlar Vadisi Derya performansıyla beğenilen Seray Sever'in yıllar önceki halini gören dizinin takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun eski halini merak eden hayranları ise 'Kurtlar Vadisi Derya kim, Seray Sever kaç yaşında' sorularından sonra en çok 'Seray Sever'in eski hali' konusunu internet aradı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Deryası Seray Sever'in ortaya çıkan fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 16:15 Güncelleme Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 16:17
Kurtlar Vadisi'nin Derya Çakır'ı Seray Sever eski haliyle şaşırttı

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kardeşi Derya Çakır rolünde ekranlara gelen Seray Sever'in yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı. İşte başta Seray Sever olmak üzere birçok ünlü oyuncunun değişimi...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kurtlar Vadisi'nin Derya Çakır'ı Seray Sever eski haliyle şaşırttı

Oktay Kaynarca

Kurtlar Vadisi'nin Derya Çakır'ı Seray Sever eski haliyle şaşırttı

Nihat Nikerel

Kurtlar Vadisi'nin Derya Çakır'ı Seray Sever eski haliyle şaşırttı

Gürkan Uygun

Kurtlar Vadisi'nin Derya Çakır'ı Seray Sever eski haliyle şaşırttı

Sefa Zengin

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey'i İsmail Demirci hakkında şaşırtan gerçek
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Kuzey'i İsmail Demirci hakkında şaşırtan gerçek