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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Atv ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde rol alan Bamsı Beyrek yani gerçek adıyla Nurettin Sönmez, son dönemin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Oyunculuğu ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da da tahtını korudu. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenleri şaşırtıyor...

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





