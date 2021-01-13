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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti
Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti
Atv ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde rol alan Bamsı Beyrek yani gerçek adıyla Nurettin Sönmez, son dönemin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Oyunculuğu ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da da tahtını korudu. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenleri şaşırtıyor...
Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:10
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin en sevilen karakterlerinden Nurettin Sönmez, namı diğer Bamsı Beyrek. 41 yaşındaki oyuncunun yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.
Bamsı Beyrek olarak bildiğimiz Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlik hayrete düşüren cinsten. Hadi gelin başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin benzerlerine bakalım.
Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.
Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.
Hande Soral ile devam ediyoruz. Güzel oyuncu ile aynı mesleği yapan Esra Bilgiç, Hande Soral'a neredeyse tıpa tıp benziyor.