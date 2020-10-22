Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit bakın aslen nereli çıktı?

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit ile gündeme oturdu. Sevilen oyuncu Burak Özçivit, Osman Gazi rolüyle dikkatleri çekerken, Kuruluş Osman ilk bölümüyle büyük sükse yapmıştı. Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, hayranlarının ilgi odağı oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Burak Özçivit'in nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Burak Özçivit aslen nereli? İşte başta Burak Özçivit ve ünlülerin memleketleri...