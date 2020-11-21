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Haberler Galeri Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit bakın aslen nereli çıktı?

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit bakın aslen nereli çıktı?

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit ile gündeme oturdu. Sevilen oyuncu Burak Özçivit, Osman Gazi rolüyle dikkatleri çekerken, Kuruluş Osman'daki rolüyle büyük sükse yapmıştı. Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, hayranlarının ilgi odağı oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Burak Özçivit'in nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Burak Özçivit aslen nereli? İşte başta Burak Özçivit ve ünlülerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 10:53 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 10:54
Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit bakın aslen nereli çıktı?

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit ile gündeme oturdu. Sevilen oyuncu Burak Özçivit, Osman Gazi rolüyle dikkatleri tekrar üzerine çekti. Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, hayranlarının ilgi odağı oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Burak Özçivit'in nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Burak Özçivit aslen nereli? İşte başta Burak Özçivit ve ünlülerin memleketleri...

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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit bakın aslen nereli çıktı?

Burak Özçivit – Gaziantep

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit bakın aslen nereli çıktı?

Hilal Altınbilek – İzmir

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit bakın aslen nereli çıktı?

Hande Erçel – Balıkesir

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit bakın aslen nereli çıktı?

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