Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in yaşını duyanlar 'yok artık' dedi! Tahmin ettiğiniz gibi değil

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in yaşını duyanlar 'yok artık' dedi! Tahmin ettiğiniz gibi değil

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer oyunculuğu ve güzelliğiyle büyük takdir topluyor. Hâl böyle olunca Kuruluş Osman izleyicileri güzel oyuncunun hayatına dair pek çok detayı araştırmaya koyuluyor. Özge Törer'le ilgili araştırmalarda bulunan hayranları yaşını öğrenince şaşkına dönüyor. İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in şaşkına çeviren yaşı...