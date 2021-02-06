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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in yaşını duyanlar 'yok artık' dedi! Tahmin ettiğiniz gibi değil
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in yaşını duyanlar 'yok artık' dedi! Tahmin ettiğiniz gibi değil
Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer oyunculuğu ve güzelliğiyle büyük takdir topluyor. Hâl böyle olunca Kuruluş Osman izleyicileri güzel oyuncunun hayatına dair pek çok detayı araştırmaya koyuluyor. Özge Törer'le ilgili araştırmalarda bulunan hayranları yaşını öğrenince şaşkına dönüyor. İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in şaşkına çeviren yaşı...
Giriş Tarihi: 6 Şubat 2021 Cumartesi 13:48
İşte başta Kuruluş Osman'ın yıldızı Özge Törer olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları...
BİNNUR KAYA
19 Nisan 1972
MERVE DİZDAR
25 Haziran 1986
FARAH ZEYNEP ABDULLAH
17 Ağustos 1989
MELİSA SÖZEN
6 Temmuz 1985