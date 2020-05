Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın sevgilisi Can Aydın ile dünyaevine girdi

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun'u canlandıran Didem Balçın, uzun zamandır aşk yaşadığı avukat nişanlısı Can Aydın ile dünyaevine girdi. Didem Balçın, Can Aydın ile geçtiğimiz mart ayında nişanlanmıştı. Yaz aylarında evlenmeyi düşünen Didem Balçın, Can Aydın çiftin bu kararı sevenleri için sürpriz oldu.