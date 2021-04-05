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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

Türk televizyonlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'a Malhun Hatun karakteriyle dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de en çok konuşulan isimlerden birisi. Hâl böyle olunca güzel oyuncunun özel hayatı da mercek altına alındı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise 'onun kadar ünlüymüş' yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 15:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





