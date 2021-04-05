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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

Türk televizyonlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'a Malhun Hatun karakteriyle dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de en çok konuşulan isimlerden birisi. Hâl böyle olunca güzel oyuncunun özel hayatı da mercek altına alındı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise 'onun kadar ünlüymüş' yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 15:57 Güncelleme Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 15:58
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy özel hayatıyla merak konusu oldu. Yıldız Çağrı Atiksoy'un hayatını mercek altına alanlar güzel oyuncunun sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy ve diğer ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un sevgilisi bakın kim çıktı!

ZAFER ERGİN

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