Kuzgun'un Dila'sı Burcu Biricik eşi Emre Yetkin ile gündem oldu

Kadrosunda Barış Arduç, Burcu Biricik, Onur Saylak ve Nilperi Şahinkaya gibi başarılı oyuncuların olduğu Kuzgun dizisi 16 Ekim Çarşamba akşamı final bölümü ile ekrana gelecek. Son bölümünde Dila ile Kuzgun'un imkansız aşkı son sınavını verecektir. Kuzgun'un yeni bölümüne az bir süre kala, Dila karakterini canlandıran Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin dizinin sevenleri tarafından merak konusu oldu. Burcu Biricik'in Emre Yetkin ile evli olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin...