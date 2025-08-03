Lucas Torreira ve Devrim Özkan’dan şaşırtan hamle: Yine mi barıştılar?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, bir dargın bir barışık devam eden ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Geçmişte iki kez ayrılıp barışan ünlü çift, şimdi de dikkat çeken bir hamleyle gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan bu son hamle, "Yeniden barıştılar mı?" sorularını akıllara getirdi.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 03 Ağustos 2025 09:41 Son Güncelleme : 03 Ağustos 2025 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





