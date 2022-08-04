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Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı şoke etti: "Parasız adam gereksiz adamdır"

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'i daha önce görmüş müydünüz? Müzik ve oyunculuk eğitimi alan güzel Gizem güzelliğiyle ağızları açık bıraktı. Öyle ki ünlü türkücünün kızının da şarkıcı olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Estetik yaptıran ve fazla kilolarından kurtulan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem " Parasız adam gereksiz adamdır" açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu...

Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 13:13 Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





