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Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı şoke etti: "Parasız adam gereksiz adamdır"
Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı şoke etti: "Parasız adam gereksiz adamdır"
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'i daha önce görmüş müydünüz? Müzik ve oyunculuk eğitimi alan güzel Gizem güzelliğiyle ağızları açık bıraktı. Öyle ki ünlü türkücünün kızının da şarkıcı olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Estetik yaptıran ve fazla kilolarından kurtulan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem " Parasız adam gereksiz adamdır" açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu...
Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 13:13
Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2022 Perşembe 14:44
Mahmut Tuncer'in kızı görenler parmak ısırdı! Babasının tıpkısı...
Mahmut Tuncer'in kızI Gizem Tuncer de meğer şarkıcıymış. Müzik ve oyunculuk eğitimi alan Tuncer son dönemde verdiği kilolar ile dikkat çekmiş adeta bambaşka birine dönüşmüştü. Tuncer'in kızı son yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Mahmut Tuncer'in kızı görenler parmak ısırdı! Babasının tıpkısı...
Estetikleri ve verdiği kiloları sonrası bambaşka bir dış görünüşe kavuşan Mahmut Tuncer'in kızı son haliyle dikkat çekti.
Mahmut Tuncer'in kızı görenler parmak ısırdı! Babasının tıpkısı...
Tuncer'in kızı Gizem Tuncer son olarak verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Mahmut Tuncer'in kızı görenler parmak ısırdı! Babasının tıpkısı...
Hayatında kimsenin olmadığı söyleyen Gizem Tuncer'in "Parasız adam gereksiz adamdır" sözleriyle duyanları şoke etti.
Mahmut Tuncer'in kızı görenler parmak ısırdı! Babasının tıpkısı...
Ünlü türkücünün kızı Güzem Tuncer "Mahmut Tuncer'in kızının mutasıp olmasını bekliyorlar ama ben değilim" ifadelerini kullandı.