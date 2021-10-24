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Haberler Galeri Manken Merve İldeniz şimdi ne yapıyor? Görenler şaşıracak!

Manken Merve İldeniz şimdi ne yapıyor? Görenler şaşıracak!

90'lı yıllarda birçok ajansın peşinden koştuğu, podyumların aranan yüzü olan Merve İldeniz şimdi 55 yaşında ve bambaşka bir hayat yaşıyor. Ünlü manken şimdi Bodrum'da kendi deyimi ile 'emeklilik' hayatı yaşıyor. Yıllar sonra röportaj veren Merve İldeniz, yeni hayatını anlattı. İşte Merve İldeniz'in hayatıyla ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 11:51 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 12:14
Manken Merve İldeniz şimdi ne yapıyor? Görenler şaşıracak!

Mesleği 20 yıl önce bırakan İldeniz, Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor. Kızı Avrupa'da modellik yapan İldeniz'le mankenliğin hayatına neler kattığını anlattı.

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Manken Merve İldeniz şimdi ne yapıyor? Görenler şaşıracak!

Hürriyet'e hayalindeki hayatı yaşadığını söyleyen Merve İldeniz 90'lı yılların en iyi mankenlerinden biriydi.İldeniz, " 5 yıldır İstanbul'a hiç gitmedim. Bahçemle oynuyorum, yün örüyorum, arkadaşlarımla buluşuyorum. Emekli hayatı bu olması gerek. Güzellik ve gençlikle bilinen bir meslekten gelip göz önünde olmak da istemiyorum. 10 yıldır da bir birlikteliğim var."

Ünlü manken, "Maddi olarak nasıl idare edebiliyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı veriyor: "Bana zamanında 'cimri' dediler. Para biriktirdim. O para ile iyi yatırım yaptım. Bodrum'da arsa aldım. Ben hiç kimseye muhtaç olmak istemedim. Bir de yemin ettim 'bir daha mankenlikten para kazanmayacağım' diye."

Manken Merve İldeniz şimdi ne yapıyor? Görenler şaşıracak!

"Metin Arolat'ın 1993'te çektiği Dert Değil' klibindeki sahne hâlâ hatırlanıyor. Ben profesyonel bir mankenim. Bir de yanlış hatırlıyorlar. Orada yoğurt boynuma akarken kaşıkla topluyor. İnsanlar göğsümü yaladığını zannediyorlar. Hatırlanan ve gerçek çok farklı. Sanat o..."

Manken Merve İldeniz şimdi ne yapıyor? Görenler şaşıracak!

90'larda modelliğin yükselişini Merve İldeniz, şöyle anlatıyor: "İmkanlar genişledikçe reklam alanları büyüdü ve mankenlere ihtiyaç duyulmaya başlandı. Bizden bir önceki jenerasyon bu kadar çok çalışmıyordu. Mesela bir önceki jenerasyon mayo giymiyordu. 'Denize mayoyla girerken podyumda neden giymeyeyim' diye düşündüm. Bu, daha çok defilenin bana gelmesini ve daha çok tanınmamı sağladı. Mesela o dönem ajansa girmek istedim. Başak Gürsoy'a başvurdum.

Manken Merve İldeniz şimdi ne yapıyor? Görenler şaşıracak!

Boyum 1.73'tü ve 'Ölçü değiştirdik, 1.75 altını almıyoruz' dediler. Ağlayarak eve döndüm, 'benden manken olmuyormuş' diyerek. Engin Koç, 'Flash Model'le anlaşmamı sağladı. Aslında tam olarak orada modelliğe başladım. O güne kadar Ahu Tuğba, Sevtap Perman'lar modellik yapıyordu. Kadınların saçları röfleli ve aşırı makyajlıydı. Doğal model pek bilinmiyordu. Bir ara Japonya'ya gidip 3 ay yaşadım. Orada mesleğin çok başka yönünü gördüm. 1990 yılında Başak Gürsoy beni çağırdı. Büyük bir ajansta olmak daha iyiydi. İşler koptu."

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