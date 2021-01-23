Masumlar Apartmanı izleyicileri bunu konuşuyor! Alper Saldıran'ın eski eşi bakın kim çıktı

Bir dönem sıklıkla dizilerde yer aldıktan sonra ciddi bir süre mesleğe ara veren Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı ile bir kez daha televizyonlara döndü. Masumlar Apartmanı'nın yıldızı ünlü oyuncunun hayatına ilişkin araştırmalarda bulunanlar eski eşini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Alper Saldıran başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri...