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Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı! 10 yıllık evlilik bitti

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile 10 yıllık evlilik sürdürdüğü Wanda Nara ile bugün resmi olarak boşandı. Son zamanlarda oldukça çatışmalı evliliğin sonunda çocukların velayetinin kimde olacağı henüz bilinmiyor.

HABER MERKEZİ

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Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı! 10 yıllık evlilik bitti

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ünlü menajer Wanda Nara resmen boşandı. İkili arasındaki çalkantılı aşk hayatlarıyla magazin gündeminde uzun süre yer edinmişti.

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Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı! 10 yıllık evlilik bitti

10 yıllık evliliklerinde çatırdamalar yaşayan çift, defalarca ayrılığın eşiğinden dönmüştü.

Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı! 10 yıllık evlilik bitti

İkili arasında yaşayan krizler dur durak bilmezken, beklenen haber sonunda geldi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı! 10 yıllık evlilik bitti

İtalyan Adnkronos gazetesinin haberine göre, 2014 yılında dünyaevine giren Mauro Icardi ve Wanda Nara, resmi olarak boşandı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı! 10 yıllık evlilik bitti

Ayrılık haberi kısa sürede ses getirirken, çocuklarının velayeti ve malvarlığı konusunda nasıl bir anlaşmaya varılacağı merak konusu oldu.