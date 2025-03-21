Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı! 10 yıllık evlilik bitti

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile 10 yıllık evlilik sürdürdüğü Wanda Nara ile bugün resmi olarak boşandı. Son zamanlarda oldukça çatışmalı evliliğin sonunda çocukların velayetinin kimde olacağı henüz bilinmiyor.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 21 Mart 2025 11:42 Son Güncelleme : 21 Mart 2025 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





