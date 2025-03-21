Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı! 10 yıllık evlilik bitti
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile 10 yıllık evlilik sürdürdüğü Wanda Nara ile bugün resmi olarak boşandı. Son zamanlarda oldukça çatışmalı evliliğin sonunda çocukların velayetinin kimde olacağı henüz bilinmiyor.
HABER MERKEZİ
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ünlü menajer Wanda Nara resmen boşandı. İkili arasındaki çalkantılı aşk hayatlarıyla magazin gündeminde uzun süre yer edinmişti.