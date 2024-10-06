Mazhar Alanson’un acı günü! Kızını son yolculuğuna uğurladı

"BABALAR BUNUN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ HİSSEDER"

Sanatçı Orhan Gencebay, Eda Alanson'un babasının canı ciğeri evladı olduğunu söyleyerek, "Rabb'im her şeyi o bilir şüphesiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Allah hiçbir babaya anneye evlat acısı göstermesin. Nur içinde yatsın. Ben de babayım, babalar bunun ne olduğunu çok iyi hissederler. Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.