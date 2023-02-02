Mehmet Ali Çatal: Ben erkeklerin savunucusuyum!

Mehmet Ali Çatal, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, video içeriklerinin kurgu olup olmadığından bahsederek "Bu kurgu bile olsa karşı tarafın hareketlerinden bir video ortaya çıkartıyorum. %90'ı gerçek, %10'u da hikâyeyi bağlamak için bir şeyleri kurguluyorum. DM kutumu açsam bin kişi benimle buluşma videosu çekmek istiyor." Dedi.

Hoş geldin, nasılsın neler yapıyorsun?

Her hafta size video çekiyorum. Bu aralar görevim bu…

Onun dışında neler yapıyorsun, hayatın nasıl gidiyor?

Benim sakin bir hayatım var. Kitap, sinema seviyorum. Kedilerim var. Kendi çapımda, kendi iç sesimle gözlemlediğim tuhaf bir hayatım var aslında…

Çektiğin videolar ile tanıyoruz seni dedim ama bunun öncesi de var tabii ki oyunculuk olsun, yazarlık olsun…

Aslında beni tanıman gereken yer kitaplarım. Benim 5 tane kitabım var. Çok kitap okuyan bir ülke değiliz. Kitaplar da milyonlarca satmadığı için… Kitap yazan bir adam ne zaman sosyal medyaya intikal ederse zaman tanıyoruz. Ben de yaptığım işi sosyal medyaya entegre edince biraz tanınır oldum.

İLK GÜNDEN BİR MİLYON İZLENİNCE ÇOK ŞAŞIRDIM

Videolarını nasıl çekmeye başladın?

Bu hikâyeleri 10 yıl önce çalıştığım mizah dergisinde yazıyordum. Daha sonra "bunu daha fazla insana nasıl ulaştırırım?" diye düşündüğüm bir dönemdeydim. Bu buluşma konusunu önce kız kardeşime açtım. Kız kardeşim komik olmadığını ve beğenmediğini söyledi. Ondan sonra gerçek kız arkadaşım Seda'ya açtım. O da başta komik bulmadı ama "Ben videoyu çekip sana göstereyim" diye söyleyince ilk videoyu biraz beğendi. Videoyu paylaştıktan sonra ilk günden bir milyon izlenince çok şaşırdım, biri bana şaka yapıyor sandım. Şunun da çok etkisi oldu; bir yaz sinemasında Selvi Boylum Al Yazmalım'ı izliyorduk. Orada Kadir İnanır'ın iç sesleri vardır. "Bunun komik versiyonu çok güzel olur" dedim sonra böyle bir oluşum ortaya çıktı.

SEDA'NIN YAPTIĞI İŞİ ÇOK DOĞRU BULMUYORUM

Seda ile de 18. Buluşmaya kadar videolar çektiniz. O da ayrılık süreci videoları çekmeye başladı. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?

Tabii ki o da tanındı ve bunun ekmeğini yeme gayretinde… İnsanoğluyuz sonuçta kim olsa aynı şeyi yapar. O da bunu yaptı yapmaya da devam ediyor ama çok başarılı bulmuyorum. Seda'nın videoları benimkinin onda biri kadar izleniyor. Benim yüzümden patlayan bir video serüvenini devam ettirdiği için Seda'nın yaptığı işi çok doğru bulmuyorum ama ona "bunu yapma" da diyemem.