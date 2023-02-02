Mehmet Ali Çatal: Ben erkeklerin savunucusuyum!

Instagram hesabında çektiği buluşma videolarıyla ünlenen yazar ve fenomen Mehmet Ali Çatal, Bi' Başka YouTube kanalında Yaren Türüt'ün konuğu oldu. Çatal, yazarlık yaparken sosyal medyada içerik üretmeye nasıl başladığına, çok konuşulan buluşma videolarından özel hayatına kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu. Çektiği buluşma videolarında çeşitli esprileriyle dikkat çeken Çatal, videolarındaki hikâyelerinde kendi hayatından kesitler olduğundan bahsederek, "Ben erkeklerin savunucusuyum. Erkek sürekli hesap öderse bir problem vardır. Ben bunu çok yaşadığım için beynime kazınmış. Erkeklere fazla yük bindiğini hissediyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 2 Şubat 2023 Perşembe 15:19Güncelleme Tarihi: 2 Şubat 2023 Perşembe 15:28
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Mehmet Ali Çatal, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, video içeriklerinin kurgu olup olmadığından bahsederek "Bu kurgu bile olsa karşı tarafın hareketlerinden bir video ortaya çıkartıyorum. %90'ı gerçek, %10'u da hikâyeyi bağlamak için bir şeyleri kurguluyorum. DM kutumu açsam bin kişi benimle buluşma videosu çekmek istiyor." Dedi.
Hoş geldin, nasılsın neler yapıyorsun?
Her hafta size video çekiyorum. Bu aralar görevim bu…
Onun dışında neler yapıyorsun, hayatın nasıl gidiyor?
Benim sakin bir hayatım var. Kitap, sinema seviyorum. Kedilerim var. Kendi çapımda, kendi iç sesimle gözlemlediğim tuhaf bir hayatım var aslında…
Çektiğin videolar ile tanıyoruz seni dedim ama bunun öncesi de var tabii ki oyunculuk olsun, yazarlık olsun…
Aslında beni tanıman gereken yer kitaplarım. Benim 5 tane kitabım var. Çok kitap okuyan bir ülke değiliz. Kitaplar da milyonlarca satmadığı için… Kitap yazan bir adam ne zaman sosyal medyaya intikal ederse zaman tanıyoruz. Ben de yaptığım işi sosyal medyaya entegre edince biraz tanınır oldum.
İLK GÜNDEN BİR MİLYON İZLENİNCE ÇOK ŞAŞIRDIM
Videolarını nasıl çekmeye başladın?
Bu hikâyeleri 10 yıl önce çalıştığım mizah dergisinde yazıyordum. Daha sonra "bunu daha fazla insana nasıl ulaştırırım?" diye düşündüğüm bir dönemdeydim. Bu buluşma konusunu önce kız kardeşime açtım. Kız kardeşim komik olmadığını ve beğenmediğini söyledi. Ondan sonra gerçek kız arkadaşım Seda'ya açtım. O da başta komik bulmadı ama "Ben videoyu çekip sana göstereyim" diye söyleyince ilk videoyu biraz beğendi. Videoyu paylaştıktan sonra ilk günden bir milyon izlenince çok şaşırdım, biri bana şaka yapıyor sandım. Şunun da çok etkisi oldu; bir yaz sinemasında Selvi Boylum Al Yazmalım'ı izliyorduk. Orada Kadir İnanır'ın iç sesleri vardır. "Bunun komik versiyonu çok güzel olur" dedim sonra böyle bir oluşum ortaya çıktı.
SEDA'NIN YAPTIĞI İŞİ ÇOK DOĞRU BULMUYORUM
Seda ile de 18. Buluşmaya kadar videolar çektiniz. O da ayrılık süreci videoları çekmeye başladı. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
Tabii ki o da tanındı ve bunun ekmeğini yeme gayretinde… İnsanoğluyuz sonuçta kim olsa aynı şeyi yapar. O da bunu yaptı yapmaya da devam ediyor ama çok başarılı bulmuyorum. Seda'nın videoları benimkinin onda biri kadar izleniyor. Benim yüzümden patlayan bir video serüvenini devam ettirdiği için Seda'nın yaptığı işi çok doğru bulmuyorum ama ona "bunu yapma" da diyemem.
Son buluşmalara doğru Seda ile ayrı olduğunuzu ve ayrıyken içerikleri çekmeye devam ettiğinizi duydum. Bu doğru mu?
Reklam anlaşmaları bazen 1 ay öncesinden yapıldığı için anlaştığımız reklamlar olduğundan onları çekmek zorundaydık. Son 2 videomuz ayrıyken çekilmiş videolardı.
BİN KİŞİ BENİMLE BULUŞMA VİDEOSU ÇEKMEK İSTİYOR
Seda'dan ayrıldıktan sonra 3 farklı kişiyle buluşma videosu çektin. Onlar kurgu içerikler miydi, yoksa gerçekten tanıştığın insanlar mıydı?
İzleyiciler nasıl takdir ederse, yorum yok. Bu kurgu bile olsa karşı tarafın hareketlerinden bir video ortaya çıkartıyorum. %90'ı gerçek, %10'u da hikâyeyi bağlamak için bir şeyleri kurguluyorum. DM kutumu açsam bin kişi benimle buluşma videosu çekmek istiyor.
Bu buluşmalar sonrasında yolumuza Gizem ile devam ettik. Onunla video serüvenin nasıl başladı?
Nasıl başladığını çok açık etmeyeyim. Bakalım diğer videolarda bizi ne gibi sürprizler bekliyor?
KADINLARLA ÇALIŞMAK ÇOK ZOR
Gizem'in bu videolara tepkisi ne oldu?
Bu her ne kadar dışarıdan bir içerik ve iş olarak gözükürse gözüksün kadınlarla çalışmak çok zor. Gerek görüntü, gerek kullandığın esprileri kabullendirmek açısından zor bir süreç. Ama ben benim işime karışmayan bir partner ile yoluma devam etmeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü mizah sansür sevmez. Gizem de karışıyor tabii ki ama bu Seda'da çok daha fazlaydı. Hatta ayrılma sebeplerimizden bir tanesi buydu. Seda durumu çok anlayabilmiş değildi. İnsanların ya da hikâyenin istediği görüntülerin kullanılması onun için önemli değildi. Kendi güzel görüntülerinin kullanması önemliydi. Bu da ne hikâyeye hizmet ediyordu ne de insanların hoşuna giden bir durum ortaya koyuyordu.
Biraz Bal Küpü'nden bahsedelim. Onunla bu içerikleri nasıl çekmeye başladın?
"Bu adam kadınlarla buluşuyor, bir de bunun bir yeğeni olsun" güzel bir içerik olur diye düşündüm. Annesine ve babasına bu konuyu açtım kabul ettiler. Müthiş bir çocuk. Çocuğun kendi mimikleri, hareketleri orijinal ve direktifte alıyor. Ne dersen yapıyor tabii ama çocuk sonuçta bazen sinirleniyor yapmak istemiyor. Ben de "Tamam onu sonra yaparız" diyorum.
Videoları çekme aşaman nasıl oluyor?
Mekân belirliyorum. Buluşuyoruz ama kafamda genelde bir şey olmuyor. Çekerken aklıma bir şeyler gelirse not alıyorum. Ama en nihayetinde görüntülerimi aldıktan sonra sesi kapatıp izliyorum ve düşünerek metini yazıyorum. Mesela bana reklam verenler "Mehmet Bey kurguyu alabilir miyiz?" diyorlar. Ben kurgu yapmıyorum. Gerçek neyse onu yansıtıyorum, üzerine düşünüyorum ve yazıyorum.
Tiktok'ta yılın en hızlı büyüyen içerik üreticisi ödülü almak sana ne hissettirdi?
Tiktok'ta hesabını bu sene açmış ve birden çok fazla takipçi kazanmış en etkili hesap ben oldum. Bu gerçek verilerle belirlenen bir ödül bu yüzden ben de şaşırdım ve mutlu oldum.
Asıl mesleğin yazarlık, biraz da bundan bahsedelim.
Ben 10 yıl gazetecilik yaptım. Lise 2'de küçük yerel gazetelerden başladım. Editör olarak ulusal gazetelerde devam ettim. Daha sonra 6 buçuk sene Gırgır Dergisi'nde yazarlık yaptım. Her hafta bir mizah hikâyesi yazıyordum. Sosyal medyadaki disiplinim oradan geliyor. Başlarda bu kadar çok insanın benim güldüğüm şeye gülmesi beni şaşırtmıştı. Ama çok hoşuma gitti.
BENİ SURVIVOR'DA PATLAYIP 2 AY SONRA KİTABI ÇIKAN İNSANLARLA KARIŞTIRIYORLAR
Yazar olarak değil de içerik üreticisi ya da buluşma videolarıyla ünlenen Mehmet Ali Çatal olarak anılmaktan rahatsız oluyor musun?
Aslında bu yaptığım iş de yazarlık. Bu işin patlamasının sebebi oradaki espriler. Çok da önemsemiyorum. Hatta yazar denmesi kötü bir şey çünkü genç göründüğüm için "Ne yazarı?" diyebiliyorlar. Bir de 'genç yazar' kavramı var. O daha da berbat bir şey, amatör yazar ambiyansı oluşuyor. Sosyal medyada son kitabımı paylaştım. Biri dedi ki "Abi ne kadar hızlı kitap yazıyorsun" Bu sene ünlü oldum ya bu sene doğdum sanıyorlar. Beni Survivor'da patlayıp 2 ay sonra destek yayınlarından kitabı çıkan insanlarla karıştırıyorlar. Ben 10 yaşından beri bir şeyler karalayan bir adamım ve bunu seviyorum. Bana yazar denip dememesi önemli değil. Keyif aldığım şeyleri yapıyorum. Mesela oyunculuk tatmin eden bir şey. Umarım iyi bir filmde iyi bir rol edinirim.
4 sene önce verdiğin bir röportajı okudum biraz. İyi yazar olmak isteyenlere ne önerirsin sorusuna "Ben önce bir olayım da sonra söz öneririm" demişsin. Şu an iyi bir yazar olduğunu düşünüyor musun?
İyi şeyler yazdığımı farkındayım. Bukowski 20'li yaşlarında: "Ben bir dehayım ama hiç kimse bunun farkında değil" diyor, 40 yaşından sonra da ünlü oluyor. İyi yazar yaşla olabilen bir şey değil. Patlamanın bir yaşı var evet ama iyi bir yazar olmanın, iyi bir üretici olmanın yaşı yok. İyi bir yazar olduğumu düşünüyorum ancak bunu benim değil insanların düşünmesi lazım. Ben şu an yazdıklarımdan tatmin oluyorum, daha da iyi olacağının farkındayım. Yazdığın şeyi sosyal medyaya nasıl aktarırsın bunu bulmak gerekiyor. Ben sesimi, yazarlığımı, yönetmenliğimi ve bakış açımı bu videolarda devreye soktum. İyi bir geri dönüş elde ettim.
BENDE YAPTIĞIM İŞTEN PARA KAZANMA DÜRTÜSÜ YOK.
Sen kendi kitaplarını sosyal medya üzerinden yaydığını düşünüyor musun?
Yayınevinden yeni kitabımın adını 'Buluşmalar' yapmak için bana çok baskı geldi. Ama ben o tip biri değilim. Bu işlerin çok ticarete dönmesini istemiyorum çünkü yazarlık ulvi bir şey... Günümüzde de biraz esnaflığa döndü. Kitabım yüz bin satmasın ama eli yüzü düzgün bir şey sunayım. Bende yaptığım işten para kazanma dürtüsü yok. O yüzden de videolarda kendimi hala daha göstermiyorum.
Kütüphane etkinliğine nasıl başladın?
Neresi olduğunu söylemediğim bir kütüphane belirliyorum. Kütüphanedeki bir kitabin içine bir miktar para koyuyorum. Instagram hesabımdan verdiğim ipuçları ile bir öğrenci kardeşimin o kitabı bulmasını sağlıyorum. Amerika'da çok zengin bir adam bir yere para gizliyordu ve verdiği ipuçlarıyla o parayı insanların bulmasını sağlıyordu. Ama o biraz insanlara zorluk çektirmeyi seviyordu. Ben bunun biraz daha yumuşak versiyonunu yaptım.
Oyunculukta ilerlemeyi düşünüyor musun?
Sağlam bir yapımcı bulup kendi filmimi yapmak hayalim. Başka bir filmin içinde yer almak da çok keyifli ama kendi filmin olunca çok daha iyi olur.
REKLAMLARIM RAHATSIZ EDİCİ DEĞİL.
Videolarında çok reklam almaya başlaman eleştiriliyor. Bunun hakkında ne söylemek istersin?
Reklamlarım rahatsız edici ve 'Ben reklam yapıyorum' diye bağıran reklamlar değil. Bu yüzden büyük markalar beni tercih ediyor. Aslında çok fazla reklam koymuyorum. Gelen reklam tekliflerini görsen 'Sen bunu nasıl reddedersin?' dersin. Aralarından seçerek daha kaliteli ve gerçekçi markalarla çalışarak işi bu raddede tutmaya çalışıyorum.
ERKEKLERE FAZLA YÜK BİNDİĞİNİ HİSSEDİYORUM
Videolarda kadınların hesap ödememesinden çok yakınıyorsun. Bu normal hayatında da yaşadığın bir şey mi?
Ben erkeklerin savunucusuyum. Erkek sürekli hesap öderse bir problem vardır. Yoksa iki kişi birbirini sevdikten sonra ödediğin hesap sana batmaz. Ben bunu çok yaşadığım için beynime kazınmış. Erkeklere fazla yük bindiğini hissediyorum.
Normal hayatında nasıl birisin?
Düşünceli, sıkıcı, tuhaf bir adamım. Çok yüksek ses müzik sevmiyorum. Sakinlik ve düşünme taraftarıyım.
Nasıl bir arkadaş nasıl bir sevgilisin?
Hesap ödeyen bir sevgiliyim. Çok arkadaşım yok çünkü ben herkes eleştirdiğim için kimse benimle arkadaşlık yapmıyor. Sevgililik konusunda da 'Hak edene canım feda hak etmeyene elveda' derler ya öyle bir sevgiliyim.