Mehmet Ali Erbil rotayı yeniden Gülseren Ceylan'a çevirdi: Evleniyorlar! Nikah tarihi bile belli oldu...
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Hatta Erbil, "Kala kala Gülseren'e mi kaldım" demişti. Şu sıralar çiftten gelen yeni haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan dünyaevine girmeye karar verdi. Nikah tarihleri bile belli oldu... İşte nikah tarihi...
DHA
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, ilişkileriyle magazin gündeminden düşmemişti. Aralarında 41 yaş fark olan çiftin ayrılıkları olaylı bitmişti.
Gülseren Ceylan Instagram hesabında aşklarında neden son noktaya geldiklerine dair açıklamalarda bulunmuş, eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e zehir zemberek sözler söyleyerek adeta öfkesini kusmuştu.
İlişkilerinin neden bittiğini açıklayan Gülseren Ceylan, ünlü şovmenin kendisine güvenmediğini söyleyerek, "Hep açıklama yapmak zorunda kalıyordum. İlişkimiz 3. kişiler yüzünden bitti ama kadınlar değil insanlar." açıklamasını yaptı.
Ceylan, hesabından sitem dolu sözlerle ayrılık kararı aldığını söyleyerek, "Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum.
"BANA VERMEDİĞİ MUTLULUĞU BAŞKA YERDE BULACAĞIM"
Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım. Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım" demişti.
MİDE BULANDIRAN İDDİALAR
Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabında eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'le ilgili mide bulandıran iddialar ortaya atmıştı. Mehmet Ali Erbil'e peş peşe öfke kusan Gülseren Ceylan, "Senin abin benim yanımda tuvalete giderken direkt pantolonunu indiren adam. O kadar saygısızsınız, iğrençsiniz." sözleriyle şoke etkisi yaratmıştı. İddialarına devam eden Ceylan, ilişkide pek çok kez aldatıldığını söyleyerek, "Ben aldatılmayı affettim. Affetmeyin." ifadelerinde bulunmuştu.
"HİZMETÇİ AYAĞIMI OVARKEN..."
Evdeki hizmetçi hakkında da iddialarda bulunan Gülseren Ceylan, "Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık dedi. Ve ben bunu ağzından direkt itiraf olarak öğrendim ve çıldırdım." demişti.
MEHMET ALİ ERBİL SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ise bu açıklamalara sessiz kalmadı. eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın gündeme bomba gibi düşen açıklamaları sonrası harekete geçti. Bu ağır iddiaların ardından Erbil, hem kişilik haklarını korumak hem de itibarını zedeleyen açıklamalara karşı önlem almak için mahkemeye başvurdu.
GÜLSEREN CEYLAN HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI!
Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisine karşı hakaret ve mala zarar verme davaları açtı. Ayrıca Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak kendisini ve yakın çevresini koruma altına aldı.
İddiaların ardından sessiz kalmayan ünlü şovmen, imajını korumak adına hukuki yollara başvurmayı tercih etti.
EVLENİYORLAR
Mehmet Ali Erbil (68) ve Gülseren Ceylan (27), evleniyor. Bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen çift, 28 Ağustos Perşembe günü, evde kıyılacak nikahla evlenecek.
Beyaz Magazin'den Uğur Kotan'ın haberine göre ikilinin, evlilik sözleşmesinin de hazırlandığı iddia edildi.