Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evlenmişti! Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar sorulardan kaçamadı! İşte terleten o soruya cevap...
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan geçtiğimiz aylarda bir ayrıl bir barış olarak sürdüğü ilişkilerini yaklaşık iki hafta önce birlikteliklerini evlilikle taçlandırmışlardı. Çiftin şık düğünlerinden sonra bir alışveriş merkezinde görüntülenen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'a bu evlilikle ilgili soru soruldu. Nergis Kumbasar o sorudan kaçamadı. İşte o Kumbasar'dan gelen o cevap...
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, bir dönem ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdürmüştü.
Çiftin sürpriz evlilik kararıyla magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.
Yaklaşık iki hafta önce dünyaevine giren çift herkesin dilinde...
NİKAH ÖNCESİ SORULARI YANITLADILAR
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan,iki hafta önce evlendi. Nikah öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü çift, açıklamalarıyla dikkat çekmişti.
"KADININ FENDİ OLDU BU"
Mehmet Ali Erbil, "Söyleyeceklerimizi eyleme dönüştürdük. Ben ilk defa evleniyorum onu bilemeyeceğim. Kadının fendi oldu bu." açıklamasıyla herkesi güldürmüştü.
"ÇOK MUTLUYUM SONUNDA OLUYOR"
Gülseren Ceylan ise, "Çok mutluyum. Sonunda oluyor." ifadelerini kullanmıştı.
ERBİL'İN EVLİLİĞİ ESKİ EŞE SORULDU
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in evliliği sürpriz bir şekilde Nergis Kumbasar'a soruldu.
Gazetecilerin bir alışveriş merkezinde görüntülediği Nergis Kumbasar'a Erbil'in evliliği soruldu.
SORULARDAN KAÇAMADI
Nergis Kumbasar Erbil'in evlilik sorusunu geçiştirmek istese de cevap verdi.
"HİÇ O KONULARA GİRMEYELİM"
Kumbasar, "Hiç o konulara girmiyoruz. Teşekkürler. Bu onun hayatı. Mutluluklar diledim tabi ki!" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin 'sizi düğünde göremedik' sözleri üzerine ise Kumbasar sinirli bir bakış atarak yoluna devam etti.