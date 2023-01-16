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Melisa Bostancıoğlu ve Murat Göçmez ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi’yi konuştuk: Sektörün mütevazılarına denk geldik
Ekranların sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Vural ve Sevda karakterlerini canlandıran Murat Göçmez ile Melisa Bostancıoğlu, Bi' Başka YouTube kanalında İrem Erbaş'ın konuğu oldu. İkili, dizide yakaladıkları uyumdan Ertan Saban'ın ekip üzerindeki etkisine, Z kuşağını eleştirdikleri noktadan şöhret kavramına bakış açılarına kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu. Göçmez ve Bostancıoğlu, oyuncu kadrosundan dolayı çok şanslı olduklarını belirterek "Biz şanslıyız ki abi ve abla gibi davranan oyunculara denk geldik. Sektörün mütevazılarına denk geldik" dedi.
Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 15:31Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 15:47
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Melisa Bostancıoğlu ile Murat Göçmez, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, Z kuşağını hem eleştirdi hem övdü: Çok hızlı yaşıyorlar ve çok hızlı tüketiyorlar. Üretmiyorlar. Kıymet bilmiyorlar. Birçok kavramdan çok uzak büyüyorlar. Ama daha hızlı çalışabiliyor kafaları. Tüm yenilikleri hızlıca takip ediyorlar. Seçenekler sunuyorlar. Sporla büyüyorlar. Enerjileri de çok yüksek.
Nasılsınız? Nasıl gidiyor?
Melisa Bostancıoğlu: İyiyiz, güzel gidiyor.
Murat Göçmez: Gayet iyiyiz. Siz nasılsınız?
ERTAN SABAN İNANILMAZ BİR KARAKTER YARATTI
Ben de iyiyim :) Gelsin Hayat Bildiği Gibi ile başlayalım hemen. Sevda ve Vural'dan bahsetmek istiyorum. Ve seyirciyi bu kadar cezbeden öğe neydi sizce? Sadece sağlam bir hikâye midir bu işin anahtarı?
Melisa Bostancıoğlu: Bir kere bence hepimizin çok genç olmasının büyük bir etkisi var. Tabii Ertan abinin de çok büyük bir katkısı var. İnanılmaz bir karakter yarattı. Sete giderken okula gidiyor gibiyim ya da kendi arkadaşlarımla buluşmaya gidiyormuşum gibi hissediyorum. Ekipteki arkadaşlarımla boş zamanlarımızı ve günlerimizi birlikte geçiriyoruz. Oyun oynuyoruz, kahve içiyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz. Bence bu durumun katkısı büyük. Ama Ertan abinin izlenmede büyük payı olduğunu düşünüyorum.
Murat Göçmez: Katılıyorum. Ertan abi 'lead actor' diyebileceğimiz bir adam. Okul sahneleri dışında çok görüşemesek de üzerimizde büyük bir etkisi var. Bir aradalığı çok güzel sağlıyor. Bizim de aramızda bir uyum oluştu. Çoğu kişinin ilk projesi. Herkesin heyecanı ortak. Öte yandan dizide çok farklı hikâyeler var. Çok farklı hikâye olunca farklı kesimlere de hitap edebiliyor.
SEKTÖRÜN MÜTEVAZILARINA DENK GELDİK
Kadroda bu işe yıllarını vermiş oyuncular olduğu gibi ilk kez ekran önü deneyimini yaşayan genç oyuncular da mevcut. Kuşak çatışması yaşanıyor mu? Nasıl alışverişler oluyor aranızda?
Melisa Bostancıoğlu: Bir çatışma yaşanmıyor. Bu benim ilk işim. Yıllarını vermiş bir oyuncu nasıl davranır bilmiyordum. İlk kez Ertan abiyle tanıştım ve çok sıcak geldi bana. 'Üşümeyin, karavanıma gelin' der, sohbet eder.
Murat Göçmez: Biz şanslıyız ki abi ve abla gibi davranan oyunculara denk geldik. Çok mütevazılar. Sektörün mütevazılarına denk geldik. Yoksa gördüğüm zor oyuncular da vardı, korkutan isimlerle de karşılaştım.
Genç simalara ekranlarda daha fazla yer verilmeye başlandı. Özellikle son sezonda dizilerin hemen hepsinde aşina olmadığımız yüzlere rastlamak mümkün. Şeytanın bacağı nerede kırıldı?
Melisa Bostancıoğlu: Enerjiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü genç isimler bu şansın verilmesini bekliyor. Verildiğinde de 'güzel bir ekip olalım, ortaya iyi bir iş çıkaralım, işimiz yürüsün' düşüncesinde oluyorlar. Böyle olunca da enerji yükseliyor. İnsanlar bunu yapmaya çok hazır.
Murat Göçmez: Hocalarımız hep 'Bizim zamanımızda bazı şeyler şöyle zordu, böyle zordu' demiştir bize. Ama bence şimdiki zamanda da birçok şey gerçekten çok zor. En azından onların zamanında girebilecekleri çok çeşitli iş imkânları varmış. Devlet tiyatrosu alım yapıyormuş. Ama biz şimdi girmek istesek sınavı bile açılmıyor. Şu anda sokakta 100 kişiden en az 70'i oyuncu olmak istiyor. Ve bir şekilde de olunuyor. Kimi çeşitli eğitim alıyor kimi casta uygun olduğu için seçiliyor. Çok fazla talep arzı da arttırdı. Çok fazla dizi çekilmeye başlandı. Böylelikle de genç kadroya bir kapı açıldı ve bir kırılma noktası yaşandı.
Öte yandan Z kuşağı çok da eleştiriliyor. Bir önyargı var bu nesle. Siz ne düşünüyorsunuz?
Murat Göçmez: Ben bu önyargıyı kırdım, kırmak zorunda kaldım. Eskiden "Biz bu işin eğitimini alıyoruz, çalışıyoruz. Adam takipçisi var diye işi alıyor" diye düşünürdüm. Ama artık öyle düşünmüyorum. Bu piyasada oyunu kuralına göre oynamak gerekiyor. Çoğu şöyle düşünüyor "Bu pastadan bir pay almalıyım. Konservatuar eğitimi alacak kadar vaktim yok. Şuna param yok. O zaman ne yapayım? Gideyim sosyal medyada görünür olayım" Bunu yapan 10 kişiden 2'si sektöre girip kendini kanıtladığında yadırgamıyorum. "Aferin, helal olsun" diyorum. Çünkü o 2 kişiden de biri kazandığı parayı eğitimine yatırıyor ve sektörde büyüyor. Bazı yapım şirketleri maalesef "Kaç takipçisi varmış?" diyerek oyuncu seçiyor.
Melisa Bostancıoğlu: Konservatuar okumuş olmak sana elbette ki bir şeyler katıyor. Ama biraz da şans işi okulu kazanmak. Benim birçok yetenekli arkadaşım giremeyebiliyor konservatuara. Sebebi de o sınıfta ondan bir tane daha olması. Ya da ailesi destek vermiyor, belli bir yaşa gelince kendini istediği mesleğe yönlendiriyor. Bence burada önemli olan kendini nasıl yetiştirdiğin ve geliştirdiğin.
Z KUŞAĞI ÇOK HIZLI TÜKETİYOR!
Sizin Z kuşağını eleştirmenizi istesem hangi noktaya değinirdiniz? Bir de övgü isteyeceğim.
Melisa Bostancıoğlu: Bazı şeyleri kolaycı yoldan çözmeye çalışıyoruz ama daha hızlı çalışabiliyor kafamız. Tüm yenilikleri hızlıca takip ediyoruz. Seçenekler sunuyoruz. Ama diğer yandan çok hızlı tükettiğimizi düşünüyorum. Teknolojiyle biz farklı bir noktadan başlıyor olduk hayata. Bunun da farklılıkları oluyor tabii.
Murat Göçmez: Z kuşağı çok sportif. Sporla büyüyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor. Enerjileri çok yüksek. Eleştirdiğim konu da üretmemeleri. Çok hızlı yaşıyorlar ve çok hızlı tüketiyorlar. Üretmiyorlar. Kıymet bilmiyorlar. Birçok kavramdan çok uzak büyüyorlar.