Melisa Bostancıoğlu ve Murat Göçmez ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi’yi konuştuk: Sektörün mütevazılarına denk geldik

Murat Göçmez: Katılıyorum. Ertan abi 'lead actor' diyebileceğimiz bir adam. Okul sahneleri dışında çok görüşemesek de üzerimizde büyük bir etkisi var. Bir aradalığı çok güzel sağlıyor. Bizim de aramızda bir uyum oluştu. Çoğu kişinin ilk projesi. Herkesin heyecanı ortak. Öte yandan dizide çok farklı hikâyeler var. Çok farklı hikâye olunca farklı kesimlere de hitap edebiliyor.

SEKTÖRÜN MÜTEVAZILARINA DENK GELDİK

Kadroda bu işe yıllarını vermiş oyuncular olduğu gibi ilk kez ekran önü deneyimini yaşayan genç oyuncular da mevcut. Kuşak çatışması yaşanıyor mu? Nasıl alışverişler oluyor aranızda?

Melisa Bostancıoğlu: Bir çatışma yaşanmıyor. Bu benim ilk işim. Yıllarını vermiş bir oyuncu nasıl davranır bilmiyordum. İlk kez Ertan abiyle tanıştım ve çok sıcak geldi bana. 'Üşümeyin, karavanıma gelin' der, sohbet eder.

Murat Göçmez: Biz şanslıyız ki abi ve abla gibi davranan oyunculara denk geldik. Çok mütevazılar. Sektörün mütevazılarına denk geldik. Yoksa gördüğüm zor oyuncular da vardı, korkutan isimlerle de karşılaştım.