Melisa Döngel gönlünü ünlü iş insanına kaptırdı

Cemiyet hayatının gözde bekarlarından ünlü iş insanı Öncü Sönmez, kalbini güzel oyuncu Melisa Döngel'e kaptırdı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin ilişkisinin 2 hafta önce başladığı öğrenildi.
HABER MERKEZİ
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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden, ünlü işadamı Öncü Sönmez, yeni bir aşka yelken açtı.
Bir süredir kalbini aşka kapatan oyuncu Melisa Döngel ile Sönmez'in iki hafta önce yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu ve Sönmez, önceki gün Çukurcuma'da el ele görüntülendi.Oldukça mutlu olduğu görülen çifti, ortak arkadaşlarının tanıştırdığı öğrenildi. Sevgililer, önümüzdeki günlerde yurt dışına tatile gidecek.
Yakın çevrelerinin aktardığına göre, ikili birbirine kısa sürede büyük bir bağ kurdu. Şimdilik ilişkilerini medyadan uzak tutmak isteseler de, romantik anları Çukurcuma'da objektiflere takıldı.
Aşkları doludizgin devam eden çiftin, birkaç hafta içinde birlikte yurtdışına tatile çıkacağı öğrenildi.
Sönmez ve Döngel'in, tatil rotası konusunda sürpriz planlar yaptığı konuşuluyor.
Bu yeni aşkın, sosyete ve magazin dünyasında uzun süre konuşulacağı şimdiden kesin.
Bu yeni başlayan aşkın nasıl ilerleyeceği ise hem Melisa Döngel'in hayranları hem de Öncü Sönmez'in çevresi için oldukça merak edilen konulardan birine dönüştü.