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Haberler Galeri Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı

Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı

'Güldür Güldür' programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncu, müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile nişanından kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 15:21 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:08
Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı

'Güldür Güldür'ün sevilen oyuncusu Meltem Yılmazkaya bir süredir birlikte olduğu müzisyen Kadir Doğan ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı

"BİR ŞEYLER OLDU, GÜZEL OLSUNDU"

Kadir Doğan ile nişanlanan oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı

Peş peşe nişan töreninden kareleri yayınlayan Yılmazkaya, "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha güzel olsundu" notunu düştü.

Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı

İşte Meltem Yılmazkaya'nın nişan töreninden paylaştığı kare...

Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı
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