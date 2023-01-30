'Güldür Güldür' programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncu, müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile nişanından kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 15:21Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:08
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
'Güldür Güldür'ün sevilen oyuncusu Meltem Yılmazkaya bir süredir birlikte olduğu müzisyen Kadir Doğan ile evlilik yolunda ilk adımı attı.