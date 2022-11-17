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Haberler Galeri Merve Boluğur'a boşanma davasını Mert Aydın mı açtı? 40 gün önce evlenen Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur aldatıldı mı? O paylaşım kafaları karıştırdı...

Merve Boluğur'a boşanma davasını Mert Aydın mı açtı? 40 gün önce evlenen Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur aldatıldı mı? O paylaşım kafaları karıştırdı...

Geçtiğimiz yıllarda şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliğini bitiren Acemi Cadı, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl, Küçük Sırlar gibi iddialı yapımlarda rol alan 35 yaşındaki Merve Boluğur, 40 gün önce 2 aylık sevgilisi DJ Mert Aydın ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak çiftten kötü haber geldi. Merve Boluğur'un son zamanlarda annesinin evinde sıkça paylaşım yapması ve parmağında yüzük olmaması dikkatleri çekti. Merve Boluğur yaptığı paylaşımla Mert Aydın ile boşanacaklarını duyurdu. Peki Merve Boluğur ve Mert Aydın neden boşanıyor, neden ayrılıyor? Merve Boluğur aldatıldı mı? Boşanmak isteyen Mert Aydın mı oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:57 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 12:15
Merve Boluğur'a boşanma davasını Mert Aydın mı açtı? 40 gün önce evlenen çift neden ayrıldı? İhanet, aldatma mı var? O paylaşım kafaları karıştırdı...
Merve Boluğur’a boşanma davasını Mert Aydın mı açtı? 40 gün önce evlenen çift neden ayrıldı? İhanet, aldatma mı var? O paylaşım kafaları karıştırdı...

DJ Mert Aydın'ın boşanma davası açtığı iddiası sonras Boluğur'dan ayrılık açıklaması geldi. 40 günlük evliliğin bitme nedeni ortaya çıktı...

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Merve Boluğur'a boşanma davasını Mert Aydın mı açtı? 40 gün önce evlenen çift neden ayrıldı? İhanet, aldatma mı var? O paylaşım kafaları karıştırdı...
Merve Boluğur’a boşanma davasını Mert Aydın mı açtı? 40 gün önce evlenen çift neden ayrıldı? İhanet, aldatma mı var? O paylaşım kafaları karıştırdı...

Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardından oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, kısa süre önce müziğe yönelmişti..

Merve Boluğur'a boşanma davasını Mert Aydın mı açtı? 40 gün önce evlenen çift neden ayrıldı? İhanet, aldatma mı var? O paylaşım kafaları karıştırdı...
Merve Boluğur’a boşanma davasını Mert Aydın mı açtı? 40 gün önce evlenen çift neden ayrıldı? İhanet, aldatma mı var? O paylaşım kafaları karıştırdı...

Bu süreçte gönlünü DJ Mert Aydın'a kaptıran Boluğur 40 gün önce nikah masasına oturdu.

Merve Boluğur'a boşanma davasını Mert Aydın mı açtı? 40 gün önce evlenen çift neden ayrıldı? İhanet, aldatma mı var? O paylaşım kafaları karıştırdı...
Merve Boluğur’a boşanma davasını Mert Aydın mı açtı? 40 gün önce evlenen çift neden ayrıldı? İhanet, aldatma mı var? O paylaşım kafaları karıştırdı...

Ünlü oyuncu paylaşımında dert yanarak "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım" dedi.

Merve Boluğur'a boşanma davasını Mert Aydın mı açtı? 40 gün önce evlenen çift neden ayrıldı? İhanet, aldatma mı var? O paylaşım kafaları karıştırdı...
Merve Boluğur’a boşanma davasını Mert Aydın mı açtı? 40 gün önce evlenen çift neden ayrıldı? İhanet, aldatma mı var? O paylaşım kafaları karıştırdı...

40 GÜNLÜK EVLİ ÇİFTTEN ÜZEN HABER

Görkemli bir düğünle evlenen ünlü oyuncunun son dönemde eşi ile paylaşım yapmayıp yüzüğünü çıkarması 'ayrılık' dedikodularını da beraberinde getirdi. Bu paylaşım sonrası akıllara Mert Aydın aldatıyor mu? İlgisiz mi davranıyor? soruları akıllara geldi.

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