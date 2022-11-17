Merve Boluğur'a boşanma davasını Mert Aydın mı açtı? 40 gün önce evlenen Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur aldatıldı mı? O paylaşım kafaları karıştırdı...

Geçtiğimiz yıllarda şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliğini bitiren Acemi Cadı, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl, Küçük Sırlar gibi iddialı yapımlarda rol alan 35 yaşındaki Merve Boluğur, 40 gün önce 2 aylık sevgilisi DJ Mert Aydın ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak çiftten kötü haber geldi. Merve Boluğur'un son zamanlarda annesinin evinde sıkça paylaşım yapması ve parmağında yüzük olmaması dikkatleri çekti. Merve Boluğur yaptığı paylaşımla Mert Aydın ile boşanacaklarını duyurdu. Peki Merve Boluğur ve Mert Aydın neden boşanıyor, neden ayrılıyor? Merve Boluğur aldatıldı mı? Boşanmak isteyen Mert Aydın mı oldu? İşte detaylar...